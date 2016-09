Gastspiel beim Aufsteiger Der Bischofswerdaer FV reist als Tabellenführer nach Merseburg. Trainer Erik Schmidt hofft auf Einsatz von Philipp Schikora.

© dpa

Fußball. Mit drei Freitagsspielen wird der dritte Spieltag der Fußball-Oberliga eröffnet. Spitzenreiter Bischofswerdaer FV ist erst am Sonntag im Einsatz und gastiert ab 14 Uhr beim Aufsteiger und Tabellenfünften SV Merseburg. Schiedsrichter der Partie ist Daniel Köppen aus Nichel in Brandenburg. Der 30 Jahre alte Rettungsassistent leitet seine 46. Oberliga-Begegnung.

Beide Mannschaften lösten ihre Pokalaufgaben am vergangenen Wochenende souverän. Die Schiebocker setzten sich beim Empor Possendorf aus der Landesklasse Mitte deutlich mit 6:0 (4:0) durch, Merseburg gewann im FSA-Pokal beim Naumburger SV mit 3:1 (0:0). In der Meisterschaft spielten die Anhaltiner zu Hause 1:1 gegen den SV Schott Jena und gewannen mit 2:1 in Markranstädt.

In der Vorwoche verpflichteten die Merseburger noch den griechischen Defensivspieler Dimitrios Komnos. Der 23-Jährige kam von Ethnikos Filippiadas. Überhaupt präsentiert sich der Aufsteiger als recht buntes Völkchen. Trainer Farih Kadic kommt aus Bosnien-Herzegowina und hat Spieler aus Kroatien, der Elfenbeinküste, Griechenland, dem Kosovo, Armenien, dem Benin und aus Deutschland im Kader. Allein vier Akteure wechselten in der Sommerpause vom Liga-Kontrahenten VfL Halle 96 zum SVM.

BFV-Trainer Erik Schmidt muss weiterhin auf den Rumänen Alexandru Harangus verzichten, der nach einem Kreuzbandriss erst in der Rückrunde wieder zur Verfügung stehen wird. Beim Pokalspiel in Possendorf fehlten zudem Philipp Schikora, Fritz Harzer und Torhüter Max Höhne wegen Krankheit beziehungsweise Verletzung. Das Trio soll aber voraussichtlich wieder zur Verfügung stehen. (js)

zur Startseite