Gastronom neuer Pächter des Sachsenhofes Aus einer öffentlichen, geheimen Wahl der Stadträte geht der in der Region bekannte Gunter Hühne als Sieger hervor.

Gastronom Gunter Hühne und Lebensgefährtin Annett Ossadnik werden ab 1. Januar 2018 die Geschicke im Sachsenhof Nossen übernehmen. In einer geheimen Abstimmung in öffentlicher Stadtratssitzung am vergangenen Donnerstagabend setzten sich die beiden gegen zwei Mitbewerber durch. Damit ist auch klar, dass der alte Pächter, Tanzlehrer Ronald Kühn, nur noch bis zum Ende des Jahres sein Konzept eines Ballhauses verfolgen kann. In der Muldestadt hatte es immer wieder Kritik von Vereinen gegeben, das für über 3 Millionen Euro sanierte Haus zu wenig nutzen zu können. Dabei war der Sachsenhof mit der Maxime saniert worden, als Bürgerhaus den Bürgern der Stadt zur Verfügung zu stehen. Mit dem neuen Pächter, der mit seinem Konzept eines breiten gastronomischen Angebots mit besonderen Vergünstigungen für Nossener Vereine und Initiativen überzeugen konnte, kommt aber ein Investitionsbedarf auf die Stadt zu. Denn die Küche im Sachsenhof muss wieder ertüchtigt werden. Das bedeutet für die Stadt Ausgaben in Höhe von circa 25 000 Euro. Gunter Hühne ist in der Region als Geschäftsführer des Winzerhofs Golk mit neun Beschäftigten in Diera-Zehren und Besitzer eines Autohandels in Döbeln bekannt.

