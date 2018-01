Gastronom ist weiter für seine Kunden da Die Nieskyer Gerüchteküche brodelt wieder. Zum Nachteil eines Döner-Imbisses. Aber auch Ärztinnen sind betroffen.

Nicht nur Döner essen kann man bei Louis Colak in der Nieskyer Poststraße, auch Spielautomaten stehen bereit und ein großer Fernseher für alle Sportinteressierten. Das widerspricht den Gerüchten, dass das Bistro Mala’ Me schließen soll. © André Schulze

Niesky. Ob er denn seinen Imbiss bald schließen muss? Diese Frage eines Gastes überraschte „Louis“ Colak dann doch. Seit fünfeinhalb Jahren betreibt er seinen Döner-Imbiss in der Nieskyer Poststraße – und nun soll er zumachen? Jedenfalls wird das so in Nieskyker erzählt, deshalb müsse er mal fragen, erzählte der Gast. Es wird gemunkelt, der Döner-Laden sei pleite.

Alles Unsinn, sagt Louis. „Ich werde weiter für meine Kunden da sein und mein Bistro hat weiter wie gehabt geöffnet. Auch am Angebot wird sich nichts ändern“, betont der Gastronom. Dazu habe er weiter in sein Geschäft investiert. Einen neuen Spielautomaten angeschafft, der mit weiteren in einem separat buchbaren Raum steht, und einen größeren Flachbild-Fernseher. „Mit einer Bilddiagonale von zwei Metern“, sagt er stolz. Da wird Fußball auch zu einem optischen Erlebnis. Denn vorwiegend ist es ein Sportkanal, der bei dem Bistrobetreiber eingeschaltet ist. Jedenfalls, und das betont der 39-Jährige, wird „Mala‘ Me – Bistro Bar Café“ weiter über der Eingangstür stehen. „Das Bistro ist mein Leben, das gebe ich nicht auf.“ Dass solche Gerüchte über ihn in der Stadt gestreut werden, empfindet er als geschäftsschädigend, auch gegenüber seinen Stammkunden.

Doch mit den in der Stadt kursierenden Gerüchte hat nicht nur Herr Colak ein Problem, sondern auch eine andere Berufsgruppe. Auch über drei Fachärztinnen für Allgemeinmedizin wird geredet, dass sie demnächst ihre Praxen in Niesky schließen. Das veranlasste die eine und andere, jeweils mit einem Aushang ihre Patienten darauf hinzuweisen, dass sie weiter behandelt werden. Denn das Gerücht sorgte bereits für Unruhe und Nachfragen vonseiten der Patienten, wo sie künftig zum Arzt gehen können. Dabei bleibt unstrittig, dass die drei Ärztinnen in den Ruhestand treten werden. An Lösungen zur ärztlichen Nachfolge sei man dran, aber Konkretes lässt sich gegenwärtig noch nicht sagen.

zur Startseite