Gastkinder kommen Pfingstmontag Die Kinderaktion der Tschernobyl-Initiative steht kurz bevor. Der Verein bittet daher um Lebensmittel-Spenden.

Die Tschernobyl-Initiative Ottendorf-Okrilla freut sich über Spenden - zum Beispiel in Form von Obst und Gemüse. © gms

Die Tschernobyl-Initiative Ottendorf-Okrilla begrüßt im Rahmen ihrer jährlich stattfindenden Kinderaktion ab Pfingstmontag wieder kleine Gäste aus Weißrussland. Die Kinder sind während ihres mehrwöchigen Aufenthaltes in der Großgemeinde bei Gasteltern untergebracht. Das tägliche Programm wird allerdings durch die Tschernobyl-Initiative gestaltet. Damit die Kinder im Laufe der Tage auch gut versorgt sind, bittet der Verein alle Bürger um Lebensmittel-Spenden. So freuen sich die Mitglieder unter anderem über frisches Obst und Gemüse, Früchtetee oder Kakaopulver, Nutella sowie Säfte in kleinen Trinkpäckchen. Natürlich sind auch Naschereien wie Kekse oder Schokolade sehr gern gesehen. Die Spenden nimmt der Verein während der gesamten Kinderaktion im Gemeindehaus der Kirchgemeinde (Kirchstraße 2) entgegen. Auch über finanzielle Unterstützung freuen sich die Vereinsmitglieder. (ste)

www.tschernobylinitiative-ottendorf.de

