Gasthofsanierung startet im März Obwohl es bis zum Baustart noch dauert, waren schon die ersten Maschinen im Einsatz.

In den vergangenen Wochen waren bereits erste Baumaschinen am ehemaligen Gasthof Kohlsdorf zwischen Wurgwitz und Pesterwitz im Einsatz. Auf dem Grundstück rings um das Gebäude wurden wild gewachsene Büsche gerodet und damit Platz für Baumaschinen geschaffen. Wie Investor Uwe Herrmann von der Firma Ventar nun mitteilte, werden die Sanierungsarbeiten aber wohl erst im März beginnen. „Wegen der Witterung hat das vorher keinen Sinn“, so Herrmann. Ende 2017 sollen die rund vier Millionen Euro teuren Arbeiten abgeschlossen sein.

Ventar will den Gasthof zu einem Wohnhaus umbauen. Bei der Sanierung soll die ursprüngliche Gebäudehülle erhalten bleiben. Dadurch entsteht ein Ensemble mit einem Innenhof. Damit er für Wohnungen genutzt werden kann, wird in den alten Ballsaal eine Zwischendecke eingezogen. Die insgesamt 19 Zwei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen haben eine Größe von rund 50 bis 100 Quadratmetern, auch als Maisonette über zwei Etagen. Im Erdgeschoss entsteht eine behindertengerechte Wohnung. Im Garten sind 24 Parkplätze geplant. Wie bei anderen Objekten auch will die Ventar die Wohnungen als Eigentumswohnungen anbieten. (SZ/win)

