Gasthof Lichtenhainer Wasserfall mit neuer Chefin Elisabeth König hat die Geschäfte ihres Vaters übernommen. Demnächst öffnet das Lokal wieder.

Elisabeth König ist neue Gasthof-Chefin. © Archiv: Dirk Zschiedrich

Der Gasthof Lichtenhainer Wasserfall im Kirnitzschtal ist seit vier Generationen in Familienbesitz. Er gehört zu den alteingesessenen Ausflugsgaststätten im Elbsandsteingebirge. Über viele Jahre führte Rainer König die Geschäfte, war Herr über Restaurant und Hotel, Ab April wird er offiziell die Geschäfte an seine Tochter Elisabeth König übergeben. Noch bis Ende März herrscht in dem Ausflugslokal Winterpause. Das heißt, dass die Gaststätte ausschließlich an den Wochenenden von 11 bis 17 Uhr geöffnet hat. Ab dem 1. April ist dann immer durchgehend von 10 bis 22 geöffnet. (SZ/aw)

