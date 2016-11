Gasthof fällt In Mittelndorf wird es in den nächsten Tagen laut. Abrissbagger fressen sich durch die Ruine.

Bis Ende Dezember soll hier alles weg sein. Im nächsten Jahr wird die dann frei werdende Fläche neu gestaltet.

In Mittelndorf wurde mit dem Abriss des ehemaligen Gasthofes begonnen. Damit endet in dem Sebnitzer Ortsteil ein langes Kapitel in der Diskussion um diese Ruine.

Jetzt ist erst einmal echte Handarbeit notwendig. Die Abrissspezialisten rücken mit schweren Gerätschaften zuerst den Fenstern und Türen im Gasthof Mittelndorf zu Leibe. Von oben nach unten werden derzeit die hölzernen Teile ausgebaut. Danach kommen die Bagger zum Einsatz. Und binnen weniger Tage wird der ehemalige Gasthof komplett zusammengefallen sein. Darauf haben die Mittelndorfer schon lange gewartet. Denn die Ruine war der Schandfleck im Ort und noch dazu direkt an der Ortsdurchfahrt gelegen, auch gut sichtbar für alle Vorbeifahrenden.

Allerdings ist bei dem Abbruch auch so einiges zu beachten. Der ehemalige Gasthof steht unter Denkmalschutz. Deshalb wurde festgelegt, dass die Sandsteinelemente des Gebäudes während des Abbruchs ausgebaut und sicher gelagert werden, sodass sie bei der Umgestaltung der Freifläche wieder verwendet werden können. So musste zum Beispiel ein komplettes Aufmaß von dem Gebäude angefertigt werden. Damit bleibt der Gasthof für die Nachwelt erhalten, wenn auch nur als Zeichnung.

An seine Stelle soll dann eine neu gestaltete Freifläche kommen. Die Stadt will dazu noch einige angrenzende Grundstücke erwerben. In den letzten Wochen befasste sich die Arbeitsgruppe Ortsentwicklungskonzept aktiv mit der künftigen Nutzung des Grundstücks. Aus den Ergebnissen der Arbeitsgruppe und des Modellprojektes wurde deutlich, dass ein Informationspunkt für Bürger und Gäste, ein überdachter Rastplatz oder Stellflächen für mobile Händler und einige Autos sinnvoll wären, heißt es nun aus der Stadtverwaltung. Weiterhin soll das Buswartehäuschen aufgewertet werden. Wie das Ganze konkret aussehen soll, wird derzeit durch das Büro für Garten- und Landschaftsarchitektur Prugger in Pirna geplant. Im Jahr 2017 soll die Fläche an der Ortsdurchfahrt gestaltet werden.

Dem jetzigen Abriss vorausgegangen sind umfangreiche Arbeiten. Gemeinsam mit dem Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge und dem Sächsischen Innenministerium wurde mit den Einwohnern, vor allem Hausbesitzern, in Mittelndorf ein Modellprojekt entwickelt, das sich speziell mit den Auswirkungen des demografischen Wandels auf die Ortskerne der Dörfer im Landkreis befasst hat. Dabei ging es auch um den alten Gasthof, der seit über 20 Jahren vor sich hin gammelt. Die Weichen für den Abriss wurden im Sebnitzer Rathaus im Dezember letzten Jahres gestellt. Am 16. Dezember hatte die Stadt Sebnitz das Grundstück im Rahmen einer Zwangsversteigerung für 14 000 Euro erworben. Damit war der erste Schritt getan. Das Vorhaben selbst ist Bestandteil des Stadtentwicklungskonzeptes Sebnitz 2020 im Bereich Brachen.

Der Stadtrat Sebnitz hatte in seiner Sitzung am 19. Oktober den Abbruch des ehemaligen Gasthofs beschlossen. Die Arbeiten wurden mit einer Angebotssumme von etwa 120 000 Euro an die Firma Containerdienst Bischofswerda vergeben. Die Sächsischen Aufbaubank bewilligte höhere Zuwendungen. Die Summe wurde von ursprünglich 76 500 Euro um 50 574 Euro auf 127 074 Euro aufgestockt. Damit fördert der Freistaat Sachsen den Abriss zu 90 Prozent. Den Rest trägt die Stadt.

