Gasthof-Baustelle macht Winterpause Die Bauarbeiter bekommen eine Pause, für die Jugendlichen geht es aber dieses Wochenende weiter.

Im Sommer gingen die Arbeiten an dem Gelände los. Bis Ende Februar ruhen die Arbeiten. © Archiv/Zschiedrich

Mittelndorf. Am Freitag wurden die Bauarbeiten am Gelände des ehemaligen Mittelndorfer Gasthofs abgeschlossen – zumindest für dieses Jahr. Darüber informiert das Sebnitzer Rathaus. Sobald es die Witterung erlaubt, soll es ab Ende Februar weitergehen. Dann stehen die Pflasterflächen, verschiedene Aufbauten, Asphalt und der Belag für den neuen Bolzplatz auf dem Plan. Die Drainage, der Unterbau und die Einfassung des Spielfelds sind bereits fertiggestellt. Ebenso der Unterbau für die Zufahrt und die vorgesehenen Stellplätze. Auf dem Gelände des abgerissenen Gasthofs wird ein Rastplatz für Urlauber und Treffpunkt für die Einwohner errichtet. Teil des Konzepts ist ein umzäuntes Ballspielfeld, das den alten Bolzplatz ersetzt. Für den Jugendklub gibt es jetzt ebenfalls eine Lösung. Am Wochenende könne die Jugendlichen neue Räume beziehen. Die alte Baracke am Bolzplatz wird abgerissen. (SZ/dis)

