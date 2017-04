Gastgewerbe startet mit Rekordzahlen ins Jahr Görlitz.

Das Görlitzer Gastgewerbe ist so gut wie noch nie in das neue Jahr gestartet. Demnach übernachteten im Januar 2017 10 706 Besucher in der Stadt. Im Januar des Jahres zuvor waren es 9 619, im Januar 2015 genau 8 017. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die meisten Gäste übernachteten demnach in Hotels. Aber vor allem Gasthöfe zählten mehr zahlende Kunden: 791 im Januar dieses Jahres im Vergleich zu 389 im Jahr 2016 und 291 im Jahr 2015. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer der Görlitz-Gäste lag in diesem Januar bei 2,2 Tagen.

Im vergangenen Jahr hatte das Gastgewerbe mit über 280 000 Besuchern einen neuen Übernachtungsrekord erreicht. Die neue Chefin der Europastadt Görlitz/Zgorzelec GmbH, Andrea Behr, will mit zusätzlichen Werbeaktionen den Tourismus ankurbeln. Ostern in der Stadt war die Erste. Wie Filmdrehs weitere Gäste nach Görlitz locken könnten, darüber wird bei der Europastadt nachgedacht. Andrea Behrs Ziel ist es, auch in den künftigen Jahren einen Zuwachs an Besuchern zu erreichen. (SZ)

