Gastgeberin für 50 000 Besucher Seit zehn Jahren betreibt Erika Heine ihr Offkino Klappe die Zweite. Zum Jubiläum gibt es am Sonnabend mal keinen Film.

Erika Heine hat in ihrem Offkino Klappe die Zweite eine Wand mit Filmbildern beklebt. Seit zehn Jahren betreibt sie das kleine Programmkino am Klosterplatz. © Pawel Sosnowski/80studio.net

Görlitz. Wenn der Kinosaal am Klosterplatz mit seinen 35 Plätzen mal wieder ausverkauft ist, und wenn dann noch zwei Leute kommen, die unbedingt auch noch rein wollen, dann ist Erika Heine so richtig glücklich. Dann wirft die Betreiberin des Offkinos Klappe die Zweite am Klosterplatz noch schnell einen Blick in den Saal und denkt sich: Unglaublich, dass ich das geschafft habe.

Ein eigenes Kino, das war ihr Kindheitstraum. Nach diversen anderen beruflichen Stationen und schließlich fünf Jahren im Camillo-Kino hat sie ihn sich mit der Eröffnung am 7. März 2007 erfüllt. Und bereut hat sie es nicht, auch wenn es nicht immer leicht war. „Zur Eröffnung war alles voll, aber am Tag darauf kam kein einziger Gast“, erinnert sie sich. Doch ganz schnell hat sie sich einen guten Ruf erarbeitet, und so sind die Zahlen seit jeher konstant bei etwa 50 Filmen und 5 000 Zuschauern pro Jahr. Oder anders gesagt: Seit der Eröffnung hat sie 500 Filme gezeigt und 50 000 Kinogäste begrüßt. Letzteres fast im wörtlichen Sinne: „Eigentlich rede ich mit so gut wie jedem, der hier rein kommt.“ Und das sind Menschen zwischen 16 und 85 Jahren, Görlitzer und Touristen gleichermaßen.

Zu den 50 000 Kinobesuchern kommen noch die Bargäste hinzu. Das sind vermutlich nicht ganz 50 000, aber so genau weiß das keiner, sie werden ja nicht gezählt. Die Überschneidungsmenge zwischen Kino- und Barbesuchern ist relativ gering: „Die meisten Leute wollen entweder das eine oder das andere.“ Doch trotz konstanter Zahlen hat sich auch einiges geändert über die Jahre. Das Interesse für außergewöhnliche Filme ist zurückgegangen, bedauert die Chefin, die einen Angestellten beschäftigt und alle Filme selbst auswählt. Komödien laufen heute am besten: „Vielleicht liegt es auch an der politischen Situation, dass die Leute Entspannung suchen.“

Das Jubiläum zehn Jahre Offkino feiert Erika Heine am Sonnabend ganz ohne Film. Stattdessen räumt sie die Kinostühle raus. Drei DJs werden unter dem Namen „Mondo Exotica“ Querbeet-Musik zum Tanzen auflegen. 20 Uhr geht es los, ein Ende ist nicht festgesetzt. Auch nicht für das Kino. Noch einmal zehn Jahre kann sich Erika Heine schon vorstellen. Über ihr Alter spricht sie nicht gern, „aber wenn man aktiv ist, dann isses wurscht, wie alt man ist.“ Na dann: Auf die nächsten zehn Jahre!

Offkino am Klosterplatz, geöffnet Mittwoch bis Freitag, ab 17.30 Uhr, sowie am Wochenende, ab 15 Uhr

