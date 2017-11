Boxen Gastgeber sichern sich den Pokal Das Boxteam Roßwein/Döbeln stellt beim Eispokal sechs Finalisten. Vier von ihnen bleiben auch da unbesiegt.

Das Boxteam Roßwein/Döbeln sammelte die meisten Punkte. Vorn Benjamin Dietrich (l.) und Herman Hesse. Hinten von links Daniel Kunert, Tobias Hinke, Bela Pablo Gärtner, Kevin Becker, Annika Borchert, Jason-Maik Hennig, James-Farin Riedel, Steve Hengst. © Dietmar Thomas

Die 18. Auflage des Roßweiner Boxturniers um den Eispokal gestaltete sich wie in den vergangenen Jahren zu einer Mammutveranstaltung. 107 Boxer aus 25 Vereinen aus Berlin, Brandenburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen gingen über die Waage. 63 Kämpfe erlebten die Zuschauer im Roßweiner Sporthaus. Für das Boxteam Döbeln/Roßwein stiegen Herrmann Hesse, Benjamin Dietrich, Jason-Maik Hennig, James-Farin Riedel, Daniel Kunert, Bela-Pablo Gärtner und Kevin Becker in den Ring. Der Sieg in der Mannschaftswertung ging am Ende an das heimische Boxteam mit 21 Punkten, gefolgt vom LSP Frankfurt/Oder und dem Weimarer BV mit jeweils 19 Punkten. „Wir haben ein ausgeglichenes Turnier gesehen. Nur wenige Kämpfe waren vorzeitig beendet. Dank der Helfer und Sponsoren hat alles gut geklappt“, sagte Turnierleiter Steve Hengst.

Im Halbfinale traf Hermann Hesse auf den Görziger Jeremy Hoffmann. Er beherrschte den Gegner klar und gewann einstimmig nach Punkten. Benjamin Dietrich entschied sein Duell ebenfalls nach Punkten gegen Michael Baier für sich. Bela Pablo Gärtner verlor gegen den Zittauer Idris Zhamaldinov und schied aus dem Turnier aus. Kevin Becker zog in seinem Halbfinalkampf gegen den Leipziger Magomed Matiev mit einem klaren Punktsieg ins Finale ein. Somit waren für Sonntag sechs Boxer des Boxteams im Finale gesetzt. James-Farin Riedel, Jason-Maik Hennig und Daniel Kunert waren durch ein Freilos in die Runde der Besten eingezogen.

Hermann Hesse bestimmte seinen Finalkampf gegen den Leipziger Maxim Neigum von Beginn an und gewann klar nach Punkten. Für seine Leistung erhielt er den Ehrenpokal für den besten Kämpfer. James-Farin Riedel traf auf den bisher ungeschlagenen Oelsnitzer Deni Eskiev. Er überzeugte das Trainerteam mit seiner Leistung, musste aber eine knappe Niederlage einstecken. Benjamin Dietrich verlor sein Duell nach couragierter Leistung gegen den Frankfurter Oliver Zgorski nach Punkten. Jason-Maik Hennig musste sich im Finale dem Görziger Julien Baier stellen. Von Beginn an im Vorwärtsgang, erkämpfte er einen klaren Punktsieg. Daniel Kunert traf auf Marlon Dzemski vom BC Görzig-Fuhneland. Daniel konnte immer wieder mit dem Schlaghandaufwärtshaken punkten. In Runde zwei kam der Görziger besser auf. In Runde drei war aber Daniel wieder der dominierende Mann und gewann verdient nach Punkten. Auch er wurde durch die Turnierleistung als Bester Boxer der Kadetten mit einem Ehrenpokal ausgezeichnet. Im Abschlusskampf der Veranstaltung traf Kevin Becker auf den Görziger Florian Laske. Kevin begann stark und konnte die erste Runde knapp für sich verbuchen. Im weiteren Kampfverlauf hatte er Probleme seine Linie zu halten und der Görziger kaum stark auf. Am Ende gewann Kevin den Kampf glücklich nach Punkten.

Die weiteren Ehrenpokale der einzelnen Altersklassen gingen im Schülerbereich an Mikheil Shelija vom BC Dreiländereck Zittau, im Juniorenbereich an Hamza Katciev vom SV Lichtenberg 47, sowie im Jugendbereich an Henry Günther vom BC Gütersloh. Als beste weibliche Boxerin wurde die Deutsche Meisterin Fenja Sturzenbecher vom BC 05 Fürstenwalde geehrt. Bester Techniker wurde Lance Mekrer vom BV Weimar. (DA/she/fk)

