Gastgeber für Flüchtlinge gesucht Die Josua Gemeinde Bautzen gestaltet am 25. Dezember ein Musical im Theater. Eingeladen sind nicht nur Asylbewerber.

500 Besucher kamen im vergangenen Jahr zum Weihnachtsgottesdienst ins Bautzener Theater. Auch in diesem Jahr wird er von der Josua-Gemeinde gestaltet. © privat

Clemens Mudrich, der Prediger der Josua-Gemeinde, hat viel Aufwand betrieben, um Asylbewerbern am 25. Dezember ein schönes Fest zu bereiten. Ein Problem hat er noch. Die SZ sprach deshalb mit ihm.

Herr Mudrich, Sie sorgen mit Ihrer Gemeinde nun schon zum dritten Mal dafür, dass Asylsuchende zusammen mit Bautzenern Weihnachten feiern können. Was ist diesmal geplant?

Wie auch schon im vorigen Jahr werden wir im Rahmen eines Weihnachtsgottesdienstes im Deutsch-Sorbischen Volkstheater ein Musical aufführen. Es verbindet die Weihnachtsgeschichte mit den Herausforderungen, denen Flüchtlinge heute begegnen. Auf der Bühne werden rund 50 Mitwirkende – Schauspieler, Tänzer, ein Chor und eine Band – agieren. Das Programm wird über Kopfhörer simultan ins Englische, Persische und Arabische übersetzt. Anders als im vorigen Jahr, wo das Programm sehr gut angenommen wurde, gibt es aber nachher kein gemeinsames Kaffeetrinken. Denn wir machen nicht gerne zweimal dasselbe.

Was ist stattdessen geplant?

Wir wünschen uns, dass Bautzener Bürger einen Flüchtling zu sich nach Hause zum Mittagessen und einer kleinen Bescherung einladen. Auf diese Weise können die Asylbewerber die deutsche Weihnachtskultur viel intensiver kennenlernen. Es wäre schön, wenn möglichst viele Bautzener sich trauen würden, aus der Komfortzone herauszukommen und sich auf eine solche Begegnung einzulassen. Für alle, die sich als Gastgeber bereiterklären, sind die Tickets für das Musical kostenlos.

Wie viele Flüchtlinge erwarten Sie zu der Feier und wie viele Gastgeber haben Sie schon auf Ihrer Liste?

Wir rechnen mit insgesamt rund 300 Flüchtlingen, die zum Weihnachtsgottesdienst kommen werden. Bis jetzt haben sich schon viele Mitglieder aus unserer Kirchgemeinde bereiterklärt, mit einem der Asylbewerber bei sich zu Hause zu feiern. Unsere Gemeinde hat zurzeit 65 Mitglieder. Wir sind aber guten Mutes, dass viele weitere Bautzener bürgerschaftliches Engagement zeigen.

Wenn sich nun aber keine Gastgeber für alle 300 Flüchtlinge finden?

Auch dafür ist vorgesorgt. Für alle, die keinen Gastgeber finden, gibt es drei verschiedene Partys mit einem gemeinsamen Mittagessen und einer kleinen Bescherung. Der Teilnehmerkreis richtet sich nach den Sprachen, die die Flüchtlinge sprechen. So werden in der Begegnungsstätte „Schmiede“ in der Goschwitzstraße vor allem persisch und afghanisch Sprechende aufgenommen und bei uns im Gemeindezentrum an der Dr.-Peter-Jordan-Straße die arabisch Sprechenden. Eine weitere Gruppe wurde vom Familienferienhof Leubner in Buchholz eingeladen.

Wie werden die Flüchtlinge auf das Ereignis aufmerksam gemacht?

Wir haben am vergangenen Wochenende drei Konzerte mit der Band Symphony of Nations in den drei Heimen Spreehotel, Greenpark und Döberkitz gegeben und haben damit die Flüchtlinge zu dem Weihnachtsgottesdienst eingeladen.

Der Weihnachtsgottesdienst im Bautzener Theater beginnt am 25. Dezember um 10.30 Uhr. Tickets für 10 Euro gibt es von Montag bis Donnerstag 12 bis 17 Uhr in der Begegnungsstätte Schmiede, Goschwitzstraße 15.

