Gastgeber für die ganze Welt

Pensions-Inhaber Uwe Friedland hat die Zimmer mit Fotos seiner eigenen Reisen dekoriert.

Der weinberankte Innenhof bietet Entspannung.

Die Augustsonne scheint durch die Weinranken, die den kleinen Innenhof der Pension Friedland in der Goethestraße bewachsen. Nur kurze Zeit vorher hingen dort noch frisch gewaschene Bettwäsche und Handtücher auf der Leine. Die Gäste der vorigen Nacht sind abgereist, nun kümmert sich Pensionsbesitzer Uwe Friedland darum, seine fünf Zimmer für die Ankunft neuer Besucher vorzubereiten.

„Eine Pension zu betreiben, bedeutet mehr als Zimmer aufschließen und Schlüssel übergeben“, erzählt der Anfang-50-Jährige. Sein Arbeitstag beginnt um 7 Uhr, wenn er frische Brötchen fürs Gästefrühstück besorgt. Dann geht es weiter mit Wäsche waschen, Zimmer putzen, einkaufen. Auch die Buchhaltung will erledigt sein. Feierabend hat er dann irgendwann am späten Abend, wenn der letzte Gast des zur Pension gehörenden Lokals „Zur Kaiserkrone“ gegangen ist. So geht das von Montag bis Sonntag. Tagein, tagaus. „Zwischendurch gibt es auch mal ruhige Momente, ansonsten ist es alles eine Frage der Organisation“, sagt Friedland. Unterstützt wird er bei der Arbeit vor allem von seiner Mutter.

Uwe Friedland mag seinen Beruf vor allem, weil er dabei so viele unterschiedliche Menschen kennenlernt. „Die meisten Gäste sind sehr freundlich.“ Der Großteil verbringe nur eine Nacht in Riesa. Dann gehe es weiter, meist mit dem Fahrrad entlang der Elbe. Das seien nicht nur Leute aus Deutschland oder den Nachbarländern. Bei Friedland waren schon Touristen aus Südafrika, Australien, Japan, China, Skandinavien und Russland zu Gast. „Die Leute kommen aus der ganzen Welt her.“

Arena sorgt für Gäste

Neben den Radtouristen kommen Leute, die zum Beispiel wegen Hochzeiten und Klassentreffen zu Besuch in Riesa sind. Auch die Konzerte in der Arena oder große Sportveranstaltungen bringen Gäste. „Für die Dartsweltmeisterschaft im September bin ich schon seit Langem ausgebucht und bekomme trotzdem noch immer Übernachtungsanfragen.“ Über mangelnde Auslastung kann der Riesaer also nicht klagen. Zum einen hat er sich seit der Eröffnung 1996 einen festen Kundenstamm erarbeitet, der sich beständig erweitert.

Zum anderen gibt es mittlerweile in Riesa immer weniger Übernachtungsmöglichkeiten von der Art der Pension Friedland. Heike Kandel, Chefin der Riesa-Information, würde Besuchern gern noch mehr preiswerte und zentral gelegene Unterkünfte vermitteln. „Allein in den vergangenen zwei Jahren haben fünf bis sechs Pensions- und Ferienwohnungsbetreiber ihr Geschäft altersbedingt aufgegeben“, weiß sie. In der Hochsaison sei es teils schwierig, Übernachtungen in diesem Preissegment anzubieten. „Sie sind besonders bei Pilgern und Radtouristen beliebt, die spontan in Riesa übernachten wollen“, so Kandel.

Selbstständig arbeiten wollte Uwe Friedland seit jeher. Allerdings hatte er dabei eine ganz andere Branche im Sinn. Ursprünglich ist er gelernter Fleischer. „Zu DDR-Zeiten durfte ich jedoch keinen Meister machen, Selbstständigkeit war eben nicht erwünscht.“ Also arbeitete er im Sachsenhof und leitete später eine Konsum-Verkaufsstelle. Nach der Wende sah er keine Zukunft mehr als selbstständiger Fleischermeister für sich. Stattdessen wurde er Pensionsbetreiber. „Damals gab es weniger Übernachtungsmöglichkeiten als heute, und ich wollte aus meinem Grundstück etwas Sinnvolles machen.“

Seine liebevoll eingerichteten Zimmer hat Uwe Friedland in den letzten Jahren alle renoviert. Ein Riesaer Tischler hat ihm dafür maßgefertigte Einbauten geliefert.

An den Wänden hängen großformatige Fotos seiner eigenen Reisen. Jeweils im Frühjahr und im Herbst verreist der Pensionsbetreiber für eine Woche. Gern weit weg. Dieses Jahr war er in Peru. „Lieber kurz als nie“, lautet sein Reisemotto.

