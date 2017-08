Gasteltern für Domspatzen gesucht Der weltberühmte Chor aus Regensburg kommt im Oktober ins Freitaler Kulturhaus. Die Quartiersuche ist schwierig.

Die Domspatzen singen im Oktober in Freital. © picture alliance / dpa

56 Kinder und Jugendliche in Freital unterzubringen – das ist eine Herausforderung, mit der sich zurzeit Kulturhauschefin Angelika Schminder konfrontiert sieht. Am 25. Oktober kommen die Regensburger Domspatzen – neben dem Dresdner Kreuzchor und den Leipziger Thomanern einer der bekanntesten Knabenchöre der Welt – nach Freital. Nun sucht Angelika Schminder zusammen mit dem Kulturhaus-Team Gasteltern, die den jungen Sängern für die Nacht vom 25. auf den 26. Oktober ein Zuhause bieten können.

Der Auftritt in Freital ist Teil der Herbsttournee der Domspatzen, die im Oktober 2017 beginnt. Wegen der vielen ausgedehnten Konzertreisen mit Bus oder Flugzeug werden die Sänger aus Regensburg „Singende Botschafter der Stadt“ genannt. Die Knaben und Jugendlichen waren bereits zu Auftritten in den USA, Kanada und Japan, aber auch in Hongkong, Taiwan, den Philippinen und Südkorea. Vom Gregorianischen Choral bis hin zur Musik unserer Tage – das Repertoire an geistlichen und weltlichen Chorwerken ist breit.

Geleitet wird der Chor seit 1994 von Roland Büchner. Der Domkapellmeister – so die offizielle Bezeichnung des Amtes – studierte an der Regensburger Fachakademie für Katholische Kirchenmusik und Musikerziehung und an der Münchner Musikhochschule. Seinen Abschluss machte er mit der Künstlerischen Staatsprüfung im Fach Kirchenmusik und dem Diplom im Konzertfach. Bei seiner Arbeit für die Regensburger Domspatzen stehen ihm mit Karl-Heinz Liebl und Kathrin Giehl zwei Chorleiter zur Seite.

Eintrittskarten für das Konzert am 25. Oktober, 19.30 Uhr, gibt es ab 8. August im Kulturhaus, Lutherstraße 2, Tel.: 0351 65261822, kasse@kulturhaus-freital.de, Öffnungszeiten: Di. und Do., 10 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr; Mi., 10 bis 12 Uhr. Die Tickets kosten 32 Euro.

Wer Sänger unterbringen möchte, kann sich im Kulturhaus unter 0351 6526180 melden.

