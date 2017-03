Gastbeitrag: Zittau ist Deutschlands Sonnenseite Ein bisschen Misstrauen bei den Wettervorhersagen ist angeraten.

Symbolfoto © Thomas Eichler

Am Wochenende war es wieder einmal so weit. Die Zittauer kennen das. Ganz Deutschland jammerte über Regen an Sonnabend und Sonntag. Selbst der regionale Rundfunk stellte am Sonntagvormittag fest: „Jetzt regnet es überall.“ … Aber in Zittau schien die Sonne … Ein bisschen Misstrauen bei den Wettervorhersagen ist deshalb angeraten. Regionale Phänomene wie der „Böhmische Wind“, den die Zittauer immer mit ihrer Gegend verbunden hatten, werden heute von den „Wetterfröschen“ auch mit Erzgebirge oder Sächsischer Schweiz verbunden. Wir sind offensichtlich zu klein, um „wettertechnisch“ wahrgenommen zu werden … So gab es auch schon Jahre, wo sich das ganze Land über einen verregneten Sommer ärgerte. Die südliche Oberlausitz aber „Sonne pur“ hatte. Vielleicht sollten „Tourismus-Vermarkter“ mal die Region aus diesem Gesichtspunkt heraus betrachten. Man könnte vielleicht noch mehr potenzielle Gäste anlocken, aber auch Zittauer noch stolzer machen. Auf ihre Gegend, als „Sonnenseite“ Ostdeutschland … (Rß)

