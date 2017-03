Gastbeitrag: Wem nützt es? Olbersdorfs Bürgermeister Andreas Förster reagiert auf den SZ-Artikel „Was der Staat für die Oberlausitz tut“. Er fragt, wie nachhaltig die Investitionen sind.

Was der Staat für die Oberlausitz tut… – und deren Einwohner. Ich, als gut situierter Nicht-CDU-Wähler, frage mich eben dies auch schon sehr lang. Allerdings – anders als Sie – hinterfrage ich auch nämlich, wem nützen all diese steuerfinanzierten Investitionen. Sind sie nachhaltig?

Vor allem hinterfrage ich mich bezüglich meines sehr oft singulären Blickwinkels, ob meine Sichtweise falsch sein könnte, wenn die vermeintlich übergroße Mehrheit eine andere hat. Ich gehe davon aus, Ihnen ist schon bewusst, dass der Artikel allein eine Aneinanderreihung verschiedener Beispiele von „Investitionen“ ist. Sie sprechen von „Fördertöpfen“, „Investitionskostenzuschüssen“ und „Anschubfinanzierungen“. Millionenschwere Förderprogramme machen sich im politischen Geschäft sicher sehr gut und sind auch notwendig. Allerdings nützen sie wenig, wenn – und auch das sind nur Beispiele – wir zwar schicke moderne Kindereinrichtungen und Schulen unser eigen nennen dürfen (gefördert mit Steuermitteln), aber das Personal, die pädagogischen Fachkräfte, aufgrund unverhältnismäßig hohen Personalschlüssels nicht in ausreichender Anzahl vorhanden sind. Hier ist es an der Zeit, diese Einrichtungen nicht nur „materiell“ zukunftsfähig zu machen, sondern vor allem „personell“.

Dies gilt für die Kindertageseinrichtungen genauso wie für die Schulen (die SZ berichtete umfangreich). Die Diplom-Sozialpädagogin Petra Schoening, die für die Fraktion Freie Wähler im Kreistag des Landkreises Görlitz sitzt, sagt dazu: „Allein Modellprojekte retten die sächsische frühkindliche Bildungslandschaft nicht! Wir wollen keine Aufbewahrungsstätten, in denen Erzieher keine Zeit, keine Kompetenz und keine Kraft für ein anregendes Programm und liebevolle Beziehung haben. Ein angemessener Betreuungsschlüssel in Krippe, Kindergarten und Hort und eine gute Ausbildung der Erzieher und Tagesmütter müssen deshalb

in der Rechnung mit kalkuliert werden.“ Aufschluss darüber, dass sich die im Artikel dargestellte Sichtweise verfestigt hat (… dass Investitionen als Allheilmittel angesehen werden, um Probleme zu lösen), gibt auch benannter CDU-Politiker im Schriftwechsel mit mir preis. Dass die Kommunen chronisch unterfinanziert sind, um die ihnen übertragenen öffentlichen Aufgaben zu erfüllen, liegt nicht vordergründig an fehlenden Fördermitteln für Investitionen, sondern am Fehlen ausreichender, auskömmlicher, allgemeiner, zur eigenverantwortlichen Disposition stehender Mittel – zum Beispiel einen aufgabenadäquaten, leistungsgerechten und verhältnismäßigen Landeszuschuss für Kindertageseinrichtungen. Insofern schließe ich mich einer „grünen“ Landtagsabgeordneten unserer Region an, welche im SZ-Artikel vom 7. Februar 2017 unter anderem feststellt, „… dass (vom Freistaat) nie analysiert wurde, ob die Finanzausstattung der Kommunen ausreichend sei, damit diese ihre Aufgaben erfüllen können.“ Anders als die Abgeordneten in Ihrem Artikel, findet sie den Umgang der Landesregierung mit Investitionen geradezu „fahrlässig“.

Und, dass muss man, trotz allem vermeintlichen Lobes, auch mal – oder noch mal – sagen dürfen.

