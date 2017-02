Gastbeitrag: Das gibt es nur in Diktaturen und Monarchien Das Baumfällen am Wettiner Platz empört die Bürgerliste. Stadtrat Keßner äußert sich stellvertretend für die Fraktion.

Der Blick von oben auf den Wettiner Platz. Dort, wo bis zum frühen Mittwochmorgen noch Bäume gestanden haben, ist jetzt eine freie Fläche.



Der 8. Februar 2017 trägt Trauerflor! Ohne jede Vorankündigung verschwand wieder ein Stück „Grüne Lunge“ mitten in unserer Stadt. Vier der wertvollsten Bäume Löbaus verschwanden im Geschrei der Kettensäge. Auf sofortige Rückfrage beim Löbauer Oberbürgermeister Buchholz, wurde den Stadträten Seiler und Keßner vom Stadtoberhaupt mitgeteilt, dass hierfür ein Planungsbüro in Zusammenarbeit mit anderen Behörden zuständig wäre. Es bestünde absolut keine Pflicht, hier die Stadträte oder gar die Bürger im Vorfeld einzubeziehen. Die könnten ohnehin nichts machen, man müsse sich an Vorschriften halten. Genau diese Argumentation ist vielen Löbauerinnen und Löbauern noch aus dem Winter 2014 in schmerzhafter Erinnerung. (Es war Anfang Januar als Besucher und Wanderer des Löbauer Berges über die von der Stadtverwaltung vorher unangekündigte Rodung von 300 Bäumen erschraken. Erklärt wurde dieser massive Eingriff vom Löbauer OB damals im Nachgang als „Sicherungsmaßnahme“.)

Hier jedoch täuschen sich der OB und sein zuständiger Amtsleiter gewaltig. Sehr wohl haben Stadträte und Bürger ein Recht, in derart gravierende Maßnahmen eingebunden zu werden. Wo kommen wir denn hin, wenn nicht einmal bei der Gestaltung der Stadt der Stadtrat in die Entscheidung involviert wird. Das gibt es nur in Diktaturen und Monarchien.

Erst in der Februar-Stadtratssitzung erkundigte sich Stadtrat Keßner nach dem Stand des Baubeginns des Brunnens am Wettiner Platz. Die Antwort des OB war knapp aber klar: alles im Plan, im Frühjahr geht es los! Nie war die Rede davon, dass eines der markantesten und schönsten Baumensembles der Stadt dem neuen Brunnen zum Opfer fallen muss. Und jetzt! Selbstherrlich und ohne jedes Verständnis verteidigte der OB am 8. Februar diese Maßnahme mit den Worten: „Ihr Stadträte habt hier überhaupt nichts mitzuentscheiden“. Wofür aber sind die Stadträte dann gewählt? Um alle Beschlüsse nur durchzuwinken? Um alles widerspruchslos zu akzeptieren? Ja, das will unser OB! Zwei weitere Beispiele dieser Selbstherrlichkeit aus einer der letzten Stadtratssitzungen im Jahr 2016 sollen das noch unterstreichen:

Auf eine Nachfrage der Stadträtin Krumpolt warf ihr der OB an den Kopf, „von diesen Sachen haben Sie doch sowieso keine Ahnung“. Und: Nach langer Diskussion entschied sich der OB in der Dezember-Sitzung, einen Beschluss über die Eröffnungsbilanz der Stadt von der Tagesordnung zu nehmen. Das war gut. Erschreckend dabei war jedoch seine sinngemäße Begründung: „Ich mache das, weil jetzt gleich Weihnachten ist.“ Seine Gnaden regieren in Napoleon-Manier.

Zurück zum 8. Februar. Die Bürgerinnen und Bürger können wieder einmal nur resigniert feststellen, dass dem Oberbürgermeister Transparenz und Mitgestaltung Fremdwörter sind. Sicher ist, die über Hundert Jahre alten und kerngesunden Bäume sind weg und hier gibt es kein Zurück mehr. Im Zuge der Neugestaltung des Wettiner Platzes bleibt nur die Hoffnung, dass die Stadt mehrere und möglichst bereits größere Bäume an den jetzt tristen Fleck neu pflanzt. Ob das so wird, wissen nicht einmal die Stadträte, da sie in die Planungen nie einbezogen wurden.

Aus den Erfahrungen der letzten Jahre sollte Herr Buchholz inzwischen begriffen haben, dass seine undemokratische Politik – der Schaffung von Tatsachen – ihm selbst und der Sache mehr schadet, als nutzt. Ob der OB jedoch gewillt ist, seinen Führungsstil zu ändern, ist ernsthaft zu bezweifeln. Die Aufgabe der Bürger und Stadträte muss es sein, ihn immer wieder in die Schranken zu weisen und an Umgangsformen zu erinnern. Ein „weiter wie bisher“ darf und wird es mit uns nicht geben!

