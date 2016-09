Gastank undicht Die Großenhainer Feuerwehr muss schnell das Leck finden. Auch Polizei und Rettungsdienst sind vor Ort.

Ein Flüssigtank hatte ein Leck in der Leitung.

Die Großenhainer Feuerwehr musste in den Stadtpark ausrücken. Einsatzort war das Vereinshaus des KAB.

Großenhain. Die Feuerwehr Großenhain wurde am Montag gegen 17.15 Uhr zu einem Gasaustritt in den Stadtpark alarmiert. Bei Ankunft an der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass es sich um ein Leck in einer Leitung eines Flüssiggastanks handelte, welcher zum Vereinshaus des KAB gehört.

Das Leck konnte durch die Feuerwehr schnell lokalisiert und im Anschluss geschlossen werden. Die Polizei sowie der Rettungsdienst waren ebenfalls dem Einsatz zugeordnet. Während des Einsatzgeschehens wurde der komplette Einsatzbereich durch die Polizei gesperrt. Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit mit unserer Polizei sowie dem Rettungsdienst.

