Gast setzt Sauna des Elbhotels in Brand

© Symbolfoto: Marko Förster

Schreck-Moment für die Gäste und das Team des Elbhotels in Bad Schandau: Am Sonnabendnachmittag, gegen 16.30 Uhr, brannte die hoteleigene Sauna. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hatte ein Gast die hölzerne Schöpfkelle auf den heißen Saunaofen gelegt. Die Kelle fing Feuer, auch die hölzerne Wandverkleidung der Saunakabine wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehren von Bad Schandau, Krippen, Schmilka, Prossen, Königstein und Sebnitz rückten mit etwa 40 Kameraden an. Als die Feuerwehr eintraf, war der Brand aber schon gelöscht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro. Personen wurden nicht verletzt, teilt die Polizei mit. (szo)

