Gast lässt Handtasche mitgehen

Hoyerswerda. Unschön endete für eine 55-jährige Frau am Samstagabend ihr Besuch in einem Dönerimbiss an der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße. Während des Wartens auf ihre Bestellung und einer kurzen Diskussion mit dem Personal ließ sie ihre Handtasche auf einer Sitzbank aus den Augen. Ein unbekannter Mann, der ebenfalls Kunde des Imbisses war, nutzte dies laut Polizeibericht offenbar. Er soll mit der Tasche der Frau verschwunden sein. Der kräftige Mann, wahrscheinlich Deutscher, soll 45 bis 50 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 m groß sein. Er war mit einem orangefarbenen Pullover, einer grauen Jacke sowie grau-blauen Stoffschuhen bekleidet. In der Handtasche befanden sich neben Bargeld auch Ausweise, EC-Karte und persönliche Unterlagen der Geschädigten – Schaden: etwa 400 Euro.

Hinweise zum Täter nimmt das Polizeirevier Hoyerswerda unter der Rufnummer 03571 465-0 entgegen. (kk/US)

