Gassenhauer mit Juliane Die Weißwasseraner Filiale der Kreismusikschule unterhält einen Kinderchor. Die Leiterin will hoch hinaus.

Und jetzt ganz weit aufmachen: Juliane Domke bei einer Probe mit dem Weißwasseraner Kinderchor der Kreismusikschule Dreiländereck. © Guido Paulig

Wenn in der Gebrüder Grimm Schule in Weißwasser helle Kinderstimmen erklingen, muss dies nicht unbedingt mit dem schulischen Alltag zu tun haben. In einem Teil des Gebäudes ist die Kreismusikschule Dreiländereck untergebracht.

Jeden Donnerstag treffen sich dort um 16.45 Uhr knapp 15 musikbegabte Kinder, um ihrem Hobby, der Musik, nachzugehen. Seit Oktober 2015 werden sie dort von Juliane Domke mit viel Power und Engagement unterrichtet. Seit diesem Zeitpunkt gab es einen stetigen Zuwachs in der Mitgliederzahl des Chores. Zurzeit sind die Kinder zwischen vier und 14 Jahre alt. Und dass auch Jungs gut singen können, beweisen die drei derzeit aktiven Sänger.

Nachdem die kleinen Sänger immer wieder das Lied „Ich bleib hier“ aus Bibi und Tina mit neuen Elementen geprobt haben, erzählen ein paar der Knirpse von ihrer musikalischen Karriere. Gabriel (7) aus Sagar berichtet, das er seit diesem Schuljahr im Chor dabei ist und am liebsten den Kanon „He Ho, spann den Wagen an“ singt. Für Lea-Marie (9) aus Bad Muskau ist das eben geprobte Lied aus Bibi und Tina der Favorit.

Das Repertoire des Chores ist bunt gemischt. Es geht von klassischen Stücken über Gospel, Kindermusical und Kinderoper bis hin zu aktuellen Stücken. Dabei begleitet Juliane Domke ihre Schützlinge mit der Gitarre und am Klavier. Für die Zukunft und geplante Projekte ist auch eine Orchesterbegleitung geplant.

Für das Sommerkonzert, welches wahrscheinlich am 1. Juni stattfindet, ist erstmals der Auftritt mit einer Band vorgesehehen. Dabei sollen fetziger Rock’n’Roll und Gospelstücke zu Gehör gebracht werden. Die Kinder sollen dabei auch viel mit Bewegung arbeiten und ihre schauspielerischen Fähigkeiten einbringen. Irgendwann soll daraus dann auch einmal eine komplette Kinderoper oder ein Musical werden.

Juliane Domke studierte Gesang und Gesangspädagogik an der Hochschule für Musik „Carl Maria von Weber“ in Dresden. Zurzeit ist sie freischaffende Opernsängerin. Ab Juni wird sie ihre erste Hauptrolle an der Komischen Oper in Berlin besetzen. Ab September hat sie dann ein Engagement am berühmten Salzburger Operettentheater. Als bisherige Höhepunkte ihrer musikalischen Laufbahn nennt sie die Rolle der Papagena in der Zauberflöte, welche sie in China zum Besten gab. Weitere Konzertreisen führten sie unter anderem nach Italien (Venedig, Rom), Libyen und Luxemburg. Auch ihre Duo-Auftritte (mit einem Pianisten oder Gitarristen), welche sie zu Feiern, Hochzeiten oder anderen Anlässen gibt, werden sehr gut vom Publikum angenommen.

Ihr Traum ist es, einmal Unterricht an der Musikhochschule zu geben. Kinder zu unterrichten erfüllt sie total, und diese bringen sie immer wieder zum Lachen. Sie kann sich weiterhin vorstellen, auch auf dem Gebiet der Studiumvorbereitung im Bereich Musik und Gesang ihre Erfahrungen weiterzugeben. Neben der Chorarbeit gibt Juliane Domke zurzeit auch sieben Kindern Einzelunterricht. Es bleibt zu wünschen, das noch mehr Kinder den Weg in den Chor finden und mit ihrem Gesang die Zuhörer erfreuen.

Proben donnerstags, ab 16.45 Uhr, in der Kreismusikschule, Ziegelstraße 1, Weißwasser, 03576 6201122.

