Gasleitung ist repariert Alle an dieses Netz angeschlossenen 18 Haushalte konnten am Mittwochabend wieder mit Gas versorgt werden.

Mit einem Gebläse hatten Feuerwehrleute am Mittwoch das Flüssiggas, das sich nach der Beschädigung der Leitung in der Baugrube gesammelt hatte, entfernt. © André Braun

Die Anwohner Am Lindicht mussten die Nacht zum Donnerstag nicht im Kalten verbringen. Die Reparaturfirma hat das Leck in der Flüssiggasleitung „stopfen“ können. Alle an dieses Netz angeschlossenen 18 Haushalte konnten am Mittwochabend wieder mit Gas versorgt werden, „und hatten es warm“, so eine Mitarbeiterin des Flüssiggaslieferanten Gugas GmbH. Dem gehört das Netz in Ossig, für den Vor-Ort-Service ist Mitnetz Gas zuständig. Bei Tiefbauarbeiten war es am Mittwochmittag auf dem Grundstück Am Lindicht 5 zu einer Beschädigung der Gasleitung gekommen (DA berichtete).

Links zum Thema Gasalarm in Otzdorf

Feuerwehrleute aus drei Roßweiner Ortswehren waren vor Ort. Mithilfe der Technik auf dem Gefahrgutwagen der Feuerwehr Hainichen wurde das Gas aus der Baugrube geblasen. Damit war die Reparatur möglich. (DA/sig)

zur Startseite