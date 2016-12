Gasgeruch löst Feuerwehreinsatz aus Anwohner in Gröba vermuten zunächst eine defekte Leitung. Dann stellt sich heraus: Der Verursacher des Geruchs sind nicht die Stadtwerke.

Ein seltsamer Geruch hat am Freitagvormittag in Gröba einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Gegen 11.20 Uhr meldeten Anwohner, im Bereich Lauchhammerstraße/Friedrich-Ebert-Platz rieche es nach Gas. Auch bei der Notfallnummer der Stadtwerke seien deshalb mehrere Anrufe eingegangen, bestätigt deren Geschäftsführer René Röthig. „Solchen Hinweisen gehen wir natürlich umgehend nach.“

Sowohl Stadtwerke-Mitarbeiter als auch ein Messleitwagen der Feuerwehr waren daraufhin in Gröba unterwegs, um nach der Ursache für die Geruchsbelästigung zu suchen. Wenig später konnte Entwarnung gegeben werden: Eine Gefahr für die Anwohner besteht wohl nicht. Auch der Verursacher war nach wenigen Stunden ausgemacht: Was da so übel roch, stammte aus dem Stahlwerk. Dort werde die Zeit zwischen den Jahren wie üblich für Reinigungs- und Wartungsarbeiten genutzt, erklärt Feralpi-Werkdirektor Frank Jürgen Schaefer. „Gerade wird der sogenannte Absetzzyklon im Walzwerk gereinigt“, so Schaefer.

In der zylinderförmigen Röhre mit einem Durchmesser von etwa acht Metern sammle sich das Kühlwasser, das für die Walzstraße benötigt werde. An seinem Boden setzen sich mit der Zeit Öl, Fett und anderer Schmutz ab. Diese Schicht werde regelmäßig entfernt. „Und zurzeit passiert das offenbar sehr gründlich.“ Jedenfalls seien allein bis 30. Dezember insgesamt sieben Lkw-Ladungen mit der Schlacke abtransportiert worden. Genau diese Lkws sind es offenbar, die den Geruch entlang der Lauchhammerstraße verbreiten und damit die Notrufe bei Feuerwehr und Stadtwerken ausgelöst haben. Denn in der Schicht hätten bereits Zersetzungsprozesse eingesetzt, bei denen vermutlich auch Wasserstoffsulfit freigesetzt wird. Das könnte für den Geruch verantwortlich sein. Gefährlich seien diese Dämpfe aber nicht, sagte Schaefer auf Anfrage.

Einige Tage werden die Gröbaer wohl auch noch mit diesem Geruch leben müssen, erklärt der Werkdirektor. „An diesem Sonnabend werden noch einmal zwei Lkws fahren, und es wird auch noch in der nächsten Woche weitergehen.“ Danach allerdings sollen die Reinigungsarbeiten im Stahlwerk abgeschlossen sein.

