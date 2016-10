Gasflaschen aus Toom-Baumarkt geklaut Unbekannte Täter brachen in den Freitaler Toom-Baumarkt ein und klauten neun Gasflaschen.

Freital. Ungebetene Besucher hat der Freitaler Toom-Baumarkt am vergangenen Wochenende bekommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, stiegen Diebe auf das umzäunte Außengelände des Baumarktes an der Schachtstraße ein. Ersten Ermittlungen nach kletterten die Täter über den Zaun und stahlen anschließend vom Areal des Marktes neun Gasflaschen im Wert von insgesamt rund 300 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen nach den Tätern aufgenommen. Der Diebstahl wurde am Montagmorgen vom Personal des Baumarktes angezeigt. (szo)

