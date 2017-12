Gasflaschen aus Görlitzer Baumarkt gestohlen Polizisten entdecken einen Teil des Diebesgutes und stellen es sicher.

Symbolfoto © dpa

Görlitz. Unbekannte sind in der Nacht zum Mittwoch in einen Baumarkt Am Hopfenfeld in Görlitz eingebrochen. Sie entwendeten 16 gefüllte Propangasflaschen a fünf Kilogramm und zwei weitere a elf Kilogramm im Gesamtwert von 300 Euro. Das teilte eine Sprecherin der Polizeidirektion Görlitz am Donnerstag mit.

Bei ihrem Einbruch richteten die Kriminellen einen Sachschaden von 500 Euro an. Polizisten entdeckten im Umfeld des Baumarktes zehn der kleinen Propangasflaschen, die offenbar von den Tätern zum Abtransport versteckt worden waren. Die Ermittlungen dauern an. (szo)

