Gasflasche explodiert in Gartenlaube in Weißwasser Der Sachschaden wurde auf rund 10 000 Euro geschätzt.

Symbolfoto © Uwe Soeder

Weißwasser. Aus bisher ungeklärter Ursache ist in der Nacht zum Dienstag eine Gartenlaube an der Rothenburger Straße in Weißwasser in Brand geraten. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Dienstag mit.

Eine Gasflasche ist aufgrund der enormen Hitze offenbar explodiert. Die Feuerwehr löschte die Flammen der in Vollbrand stehenden Laube. Der Sachschaden wurde auf rund 10 000 Euro geschätzt

Personen kamen nicht zu Schaden. Ein Brandursachenermittler führte im Verlaufe des Tages Untersuchungen vor Ort. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung. (szo)

