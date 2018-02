Gasanschlüsse sind in Leippe nachgefragt

Über das Territorium von Leippe verläuft eine Hochdruckleitung der SpreeGas AG. Deren Erneuerung erfolgte im vergangenen Jahr, was im Ort Erwartungen schürte. Um das Interesse der Dorfbewohner an einem Gasanschluss auszuloten, waren daher parallel zur Bundestagswahl im letzten September Listen ausgelegt worden, in die sich jeder eintragen konnte. 25 Personen haben das getan, erinnerte Martin Herrmann (Bürgerbewegung) in der jüngsten Sitzung des Ortschaftsrates von Leippe-Torno. Für die SpreeGas AG sind das aber offenbar zu wenige Interessenten. „Es gibt ein Schreiben, wonach sich das nicht rentiert und sich das Thema damit erledigt hat“, so der Kenntnisstand von Ortsvorsteher Karl-Heinz Löffler (Bürgerbewegung). Was wiederum Martin Herrmann ärgerte: „Die wissen doch gar nicht, wie viele einen Gasanschluss wollen.“ Er gehe davon aus, dass es mindestens 30 Haushalte sind. Um festzustellen, wie viele es sind, müsste die SpreeGas AG eine Infoveranstaltung für die Bürgerschaft durchführen. (rgr)

