Gasalarm in Petersberg Anwohner sind einige Zeit in Sorge, dass ihnen der ganze Ort um die Ohren fliegt.

Die Feuerwehr rückte am heutigen Donnerstagmorgen wegen starken Gasgeruchs in Petersberg an. © Dietmar Thomas

Es stank so sehr nach Gas am heutigen Donnerstagmorgen im Döbelner Ortsteil Petersberg, dass Anwohner die Feuerwehr alarmierten. Man habe Angst gehabt, dass nur ein Funke genüge, um den Ort in die Luft zu jagen, so umschrieb ein Anwohner die Intensität des Gasgeruchs im Ort.

Die Feuerwehr rückte an und machte sich mit Hilfe von Messgerät auf die Suche nach den Ursachen. Man glaubte zunächst, der Gestank käme aus einem Keller, was sich aber nicht bestätigte.

Schließlich verflüchtigte sich der Gasgeruch, ohne dass die Suche ein Ergebnis gebracht hatte.

