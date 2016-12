Gasalarm in Otzdorf Bei Tiefbauarbeiten ist eine Gasleitung beschädigt worden. Die Versorgung musste zunächst unterbrochen werden.

Mit einem Gebläse haben Feuerwehrleute das Flüssiggas, das sich nach der Beschädigung der Leitung in der Baugrube gesammelt hatte, entfernt. In Otzdorf werden im Moment der Abwasserkanal und weitere Leitungen verlegt. © André Braun

Ein Loch in einer Flüssiggasleitung hat die Feuerwehrleute aus Otzdorf, Littdorf, Niederstriegis und Hainichen am Mittwoch mehrere Stunden lang beschäftigt. Das Leck war gegen 12.30 Uhr bei Tiefbauarbeiten Am Lindicht in Otzdorf entstanden, wo unter anderem gerade ein neuer Abwasserkanal verlegt wird. Um den Schaden einschätzen zu können, musste das Gas aus der Baugrube geblasen werden. Dazu verfügte keine der umliegenden Wehren über die nötige Technik, sodass die Hainichener Feuerwehrleute mit dem Gefahrgutwagen zu Hilfe eilten. Gegen 15 Uhr trafen sie ein.

Zu diesem Zeitpunkt stand die Firma, die die Reparatur übernehmen sollte, schon parat. Darüber informiert Cornelia Sommerfeld, Sprecherin von Mitnetz Gas. Dem Unternehmen obliegt die Betreuung vor Ort. Deshalb sei es auch zur Erstsicherung dagewesen. Die Flüssiggasanlage gehöre Gugas, angeschlossen seien 18 Kunden. Ob diese die Nacht im Kalten verbringen mussten, stand zu Redaktionsschluss nicht fest. Da liefen die Reparaturen noch. (DA/sig)

