Gasalarm am Logistikzentrum an A4 Bei Landgard im Gewerbegebiet Berbersdorf gab es in der Nacht einen Großeinsatz. Aus einem offenen Ventil war Ammoniak ausgetreten.

Ende Juli ist der Umschlagplatz für Obst und Gemüse der Erzeugergenossenschaft Landgard an der A4 bei Berbersdorf eröffnet worden. Für mehrere Stunden ruhte in der Nacht zum Donnerstag der Betrieb. © André Braun

Gegen Mitternacht hatten Mitarbeiter des Umschlagplatzes für Obst und Gemüse Landgard im Gewerbegebiet Berbersdorf den Geruch von Ammoniak wahrgenommen. Sie alarmierten die Rettungsleitstelle. Gegen 1 Uhr rückten die Kameraden der Wehren aus Böhrigen, Berbersdorf und Marbach an. Die knapp 35 Einsatzkräfte brachten zunächst die Mitarbeiter vor Ort in Sicherheit. Um die zehn hätten sich in der Nacht auf dem Gelände befunden, schildert Einsatzleiter Christian Fiedler von der Böhrigener Wehr.

Mit einer Wärmebildkamera konnten die Kameraden nachweisen, dass aus dem Nachfüllbehälter für Ammoniak, der außerhalb des eigentlichen Betriebsgeländes stand, tatsächlich Gas austrat. Mittels Löschwasser dämmten sie die Verbreitung des Ammoniaks ein. Erst den Einsatzkräften des alarmierten Gefahrgutzuges Mittelsachsen, bestehend aus Kameraden der Wehren Mittweida, Hainichen, Frankenberg sowie Niederstriegis, gelang es, mit einer speziellen Schutzausrüstung zu dem Behälter vorzudringen. Sie stellten fest, dass ein Ventil offen gewesen ist, durch welches das Gas ausströmen konnte. Nach dem Verschließen des Ventils war die Gefahr gebannt.

Gegen 6 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Während dessen musste der Betrieb bei Landgard ruhen, so Christian Fiedler.

Bei der Polizei ist Anzeige wegen des Verdachts der schweren Gefährdung durch Freisetzen von Giften eingereicht worden. Personen sind jedoch nicht verletzt worden. Laut eines Polizeisprechers sei auch kein Sachschaden entstanden.

„Die Untere Wasserbehörde hat nach Prüfung bestätigt, dass keinerlei Schadstoffe in das Erdreich gelangt sind. Es bestand zu keiner Zeit Gefahr für die Mitarbeiter und Anwohner und die von uns vermarkteten Produkte waren keiner Belastung ausgesetzt“, so Jens Pawlik, der Geschäftsführer der Landgard Ost Obst & Gemüse GmbH. (DA/mf)

zur Startseite