Gas wird in Sachsen wohl eher teurer Der Freistaat ist eine von wenigen Ausnahmen in Deutschland. Grund: steigende Netzentgelte.

© dpa

Die Haushalte in Deutschland können sich insgesamt auf eher sinkende Gaspreise einrichten. Die Bewegungen sind bei Weitem nicht so ausgeprägt wie beim Heizöl, dessen Preis sich zeitweise halbiert hatte. Doch die Tendenz zeigt auch beim Gas abwärts. Die Netzentgelte für Gas – ein wichtiger Bestandteil des Endpreises – werden im bundesweiten Durchschnitt im nächsten Jahr um gut ein Prozent zurückgehen. Das haben die Internet-Portale Check24 und Verivox ermittelt. Für eine Familie sind das fünf Euro im Jahr.

Die Verbraucher in Ostdeutschland müssen für die Gasnetze dagegen rund 42 Prozent mehr aufwenden als im Westen. Am höchsten sind die Kosten in Mecklenburg-Vorpommern, wo ein Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 20 000 Kilowattstunden im nächsten Jahr 515 Euro für das Netz bezahlen muss. Danach folgen laut Check24 das Saarland, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen mit Jahresbeträgen von jeweils mehr als 400 Euro. Am günstigsten sind die Netzentgelte in Berlin mit 312 Euro jährlich – gefolgt von Bremen, Bayern und Hamburg.

Die Einwohner Mecklenburg-Vorpommerns zahlen somit 65 Prozent mehr für die Netze als die Berliner. Die Netzkosten sind in dünn besiedelten Flächenländern tendenziell höher als in Ballungsräumen. Zudem spielen das Alter und der Wartungsaufwand der Netze eine Rolle.

2017 gehen die Netzentgelte fast überall zurück. Die deutlichsten Rückgänge gibt es im Saarland mit sieben Prozent, aber auch in Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz oder Mecklenburg-Vorpommern ist laut Verivox mit Entlastungen zu rechnen. Teurer wird es dagegen in Sachsen, Berlin, Brandenburg und Schleswig-Holstein. (dpa)

zur Startseite