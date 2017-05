Gas- und Bremspedal verwechselt

Papierkorb explodiert Kamenz. Am Sonnabendabend ist am Buttermarkt in Kamenz ein Papierkorb aus Beton explodiert. Unbekannte hatten offenbar einen Feuerwerkskörper gezündet und in den Korb geworfen. Die Detonation war so stark, dass die herumfliegenden Betonteile eine Telefonzelle, einen Schaukasten und die Fassade am Rathaus leicht beschädigten. Die Höhe des eingetretenen Sachschadens ist derzeit noch unbekannt. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei ermittelt zum Verdacht des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.

Hund verletzt zwei Männer Bautzen. Eine freilaufende Bulldogge sorgte am Sonntag bei einem Hexenfeuer an der Fichtestraße in Bautzen für Aufregung. Während der Hundehalter nicht vor Ort war, verletzte das Tier zwei Menschen. Ein 47-Jähriger wurde schwer, ein 43-Jähriger leicht verletzt. Weil der Hund sehr aggressiv war, wurde ein Tierarzt gerufen, der das Tier betäubte. Der Hundehalter konnte ermittelt werden. Der 45-Jährige muss sich nun verantworten. Die Bulldogge wurde ins Tierheim gebracht.

Unfall beim Ausparken Bautzen. Eine 75-Jährige wollte am Sonnabendvormittag vom unteren Parkdeck am Bautzener Kaufland fahren. Beim Ausparken verwechselte sie offenbar Gas- und Bremspedal. Sie krachte daraufhin an ein Sicherheitstor des Parkhauses. Verletzt wurde niemand, es entstand allerdings Schaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Bei Unfall schwer verletzt Bernsdorf. Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Sonntagmorgen in Bernsdorf. Ein Honda-Fahrer (28) war auf der Straße des 8. Mai unterwegs. Er verlor in einer Doppelkurve nahe dem Ortseingang die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen einen Baum. Der Mann verletzte sich schwer und kam in ein Krankenhaus. Ein Alkoholtest brachte das Ergebnis von umgerechnet 1,6 Promille. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Einbrecher gestellt Bautzen. Polizisten haben in der Nacht zum Sonnabend in Bautzen einen Einbrecher gestellt. Der Mann war in einen Wertstoffhof eingestiegen. Dazu hatte er ein Schloss geknackt und zwei Scheiben eingeschlagen. Auf dem Gelände eines Getränkehandels auf dem Nachbargrundstück öffnete der Täter ebenfalls gewaltsam einen Container. Darin befanden sich eine Dieselpumpe und Fässer mit Kraftstoff. Bei Eintreffen der alarmierten Polizei flüchtete der Täter offenbar ohne Diebesgut. Die sofort eingeleitete Suche – unter anderem mithilfe eines Fährtenhundes – führten zum Tatwerkzeug und zu einem offen stehenden Pkw Renault. Wenig später kam auch der Täter zu dem Auto zurück. Die Polizisten stellten den 35-jährigen Polen. Der entstandene Sachschaden für die beiden Firmen wird insgesamt auf etwa 1 000 Euro geschätzt.

Radsätze gestohlen Ottendorf-Okrilla. Am Freitagvormittag stellten Anwohner fest, dass Unbekannte ein Nebengelass auf der Straße Zum Ledigenheim in Ottendorf-Okrilla aufgebrochen hatten. Die Täter stahlen daraus insgesamt drei Komplettradsätze sowie eine Farbspritzpistole. Der Wert der Gegenstände wird mit etwa 3 600 Euro beziffert. Ebenfalls im Freitag versuchten Diebe, in ein Wohnhaus im Ortsteil Medingen einzudringen. Hierzu hebelten sie an der Eingangstür, einem Rollladen sowie an einem Fenster, zogen dann aber unverrichteter Dinge ab. Es entstand Sachschaden von etwa 500 Euro.

Betrunken unterwegs Bautzen. Die Polizei hat am Wochenende im Kreis mehrere betrunkene Autofahrer gestoppt. In Demitz-Thumitz kontrollierten Beamte einen 54-jährigen Opel-Fahrer. Der Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,88 Promille. Auf der Thomas-Müntzer-Straße in Bautzen wurde ein 43-jähriger Suzuki-Fahrer angehalten. Die Messung hier ergab 2,28 Promille. In beiden Fällen wurde gegen die Fahrer eine Blutentnahme angeordnet und die Fahrerlaubnis entzogen. Gegen 16.25 Uhr wollten Polizisten einen 32-Jährigen am Wendischen Graben in Bautzen kontrollieren. Dabei steckte sich der Mann ein Briefchen in den Mund und wollte es herunterschlucken. Die Polizeibeamten verhinderten dies und fanden in dem Briefchen eine weiße kristalline Substanz. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts zum unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln ermittelt. Mit 1,12 Promille Alkohol im Blut wurde zudem ein Transporterfahrer (49) in Deutschbaselitz erwischt. Ein Fordfahrer (23) war mit 1,46 Promille auf der Straße zwischen Irgersdorf und Obergurig unterwegs.