Gas und Bremse verwechselt Beim Ausparken trat eine 56-Jährige statt auf die Bremse auf das Gaspedal ihres Audis und prallte gegen eine Hauswand.

Kurioser Unfall am Mittwochvormittag in Riesa: Eine 56-Jährige wollte am gegen 9.45 Uhr mit ihrem Audi aus einer Parklücke an der Breite Straße ausparken. Dabei verwechselte sie Gas und Bremse und prallte gegen eine Hauswand. Die Frau hatte dabei Glück im Unglück. Sie erlitt lediglich leichte Verletzungen und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund 9.000 Euro. (SZ)

