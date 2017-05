Gerichtsbericht Gas und Bremse verwechselt? Beim Einparken verlor eine Frau in Berggießhübel die Kontrolle über ihren Wagen und verletzte zwei Menschen schwer. Aber wie kam es dazu?

Noch heute ist die Angeklagte geschockt, wenn sie an den Unfall denkt. Leise sagt sie am Amtsgericht in Pirna, dass sie in den Sekunden danach geglaubt hatte, zwei Menschen getötet zu haben. So schlimm war es zum Glück nicht gekommen. Dennoch hatte das Rentnerehepaar, das von der Deutschen angefahren worden war, schwere Verletzungen davon getragen, der Mann einen komplizierten Beinbruch, der mehrfach operiert werden musste und die Frau eine Fraktur des Nasenbeins.

Was war passiert? Am 30. September letzten Jahres war die Angeklagte in Berggießhübel auf den Parkplatz des Netto-Marktes gefahren und wollte ihre Parkposition korrigieren. „Da schnipste plötzlich mein Auto nach hinten, direkt in das Ehepaar“, schildert die ehemalige Erzieherin. Der Aufprall war derart heftig, dass das Fahrzeug der Geschädigten komplett aus der Parkbox heraus und noch über die Begrenzungsrabatte geschoben worden war. Aus Reflex, so erklärt die 51-Jährige, hatte sie dann den Schalthebel ihres Automatik-Autos vom Rückwärtsgang in den normalen Fahr-Modus gedrückt. Daraufhin sei ihr Wagen nach vorne geprescht und an ein weiteres Fahrzeug und schließlich noch an einen Baum geknallt. Am Ford des Rentnerehepaars entstand ein Schaden von rund 5 000 Euro, an einem Dacia von 2 500 Euro.

Warum sie die Kontrolle über ihr Auto verloren hatte, kann sich die Angeklagte nicht erklären. Tatsache ist, dass sie unter Alkoholeinfluss stand. Eine Blutprobe hatte 0,93 Promille ergeben. Zudem wurden Medikamente im Blut nachgewiesen. Eins davon – ein Schmerzmittel – war so hoch dosiert, dass es im giftigen Bereich lag. Alle Arzneimittel waren aber von den Ärzten so verschrieben worden.Den beiden Geschädigten ist wenig daran gelegen, die Angeklagte über Gebühr zu bestrafen. „Wir alle sind Menschen und wir alle machen Fehler“, sind sie sich einig. Vor Gericht erklärten sie, dass sie gerade ihren Einkauf im Kofferraum ihres Autos verstauen wollten, als das Auto der Angeklagten rückwärts auf sie zugeschossen kam und sie erfasste.

Die Beschuldigte zeigte während der Verhandlung glaubhaft Reue, zudem war sie bisher noch nie straf- und verkehrsrechtlich in Erscheinung getreten. Deshalb dachte die Richterin zu keiner Zeit über die Verhängung einer Freiheitsstrafe nach. Wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung verurteilt sie die Angeklagte lediglich zu einer Geldstrafe von 2 250 Euro und einer Führerscheinsperre von 15 Monaten.

