Gas ausgetreten Am Sonntag wurde die Feuerwehr zu einem Mehrfamilienhaus in der Bautzener Innenstadt gerufen.

© Feuerwehr Bautzen

Bautzen. Im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Bautzener Steinstraße ist am Sonntag Gas ausgetreten. Wie die Feuerwehr Bautzen mitteilt, wurde sie gegen 17 Uhr alarmiert. In Abstimmung mit den Energie- und Wasserwerken Bautzen unterbrachen die Einsatzkräfte die Gasversorgung. Der Bereich um das Haus wurde weiträumig abgesperrt und das Gebäude gelüftet. Für die Zeit des Einsatzes musste die Steinstraße zwischen Lotzestraße und dem Lidl-Markt gesperrt werden. Im Einsatz waren die Berufsfeuerwehr Bautzen, die Energie- und Wasserwerke und die Polizei. (szo)

