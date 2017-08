Gas aus Spraydosen führte zur Explosion Die Brandermittler waren am Montag erneut in Weinböhla. Sie suchen noch nach der Zündquelle für das Gasgemisch.

Brandermittler waren am Montag erneut vor Ort in Weinböhla, um nach der Ursache für die Explosion in dem Haus an der Rathausstraße zu suchen. © Arvid Müller

Am Sonnabendmorgen ereignete sich im Obergeschoss eines Einfamilienhauses an der Rathausstraße in Weinböhla eine Explosion, in deren Folge eine 55-jährige Bewohnerin schwere Verletzungen erlitt.

Experten vom Brandermittlungsdienst der Polizei haben am Wochenende und am Montagvormittag den Ereignisort untersucht. Im Ergebnis konnten sie eine Gasexplosion als Ursache feststellen, informiert Thomas Geithner, Sprecher der Polizeidirektion. Ausgangspunkt der Explosion war demnach ein Zimmer im Obergeschoss. In diesem befand sich eine Küchenzeile mit Waschtisch, auf welchem zahlreiche Spraydosen standen. Die 55-Jährige hatte unmittelbar vor der Explosion diese Sprays genutzt. Das entstandene Gas-Luft-Gemisch hatte sich dabei in dem Raum ausgebreitet und entzündet. Die genaue Zündquelle ist derzeit noch unklar. In Frage kommt insbesondere ein Warmwasserboiler, der sich ebenfalls in dem Raum befand.

Die Dresdner Polizei ermittelt nun wegen des fahrlässigen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.

