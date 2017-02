Gas-Alarm in Bischofswerda Ein Defekt an einer Heizung löste am Montag einen Feuerwehreinsatz aus.

Bischofswerdas Feuerwehr eilte mit mehreren Fahrzeugen zur „Kinostraße“. Bewohner eines Hauses hatten Gasgeruch festgestellt. © Rocci Klein

Gasgeruch ließ am Montag gegen 8.45 Uhr die Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Karl-Liebknecht-Straße in Bischofswerda aufschrecken. Sofort alarmierten sie die Feuerwehr. Die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr rückten mit mehreren Fahrzeugen an und prüften den Vorfall. Mit einem Messgerät machten sie sich auf die Suche und fanden im Keller eine undichte Stelle, aus der das Gas austrat. Die Feuerwehrleute lüfteten daraufhin den Keller mithilfe eines Ventilators und informierten den regionalen Energieversorger Enso. Der schickte seinen Havariedienst.

Wie Enso-Sprecherin Birgit Freund auf Anfrage sagte, sei es an einer Gasheizung im Haus zu einem kurzzeitigen Gasaustritt wegen Zündungsproblemen gekommen. Dabei sei der von Bewohnern als Ammonik wahrgenommene Geruch freigesetzt worden. Aus Sicherheitsgründen wird dem Erdgas ein Zusatzstoff beigefügt. Birgit Freund: „Dem von Natur aus geruchslosen Erdgas wird ein schwefelhaltiges Odormittel zugesetzt, damit man bei einem möglichen Gasaustritt einen Gasgeruch ähnlich dem früheren Stadtgas wahrnehmen kann.“ Die vor Ort gemessenen Werte lagen weit unter der Explosionsgrenze. Es bestand keine Gefahr, sagte die Sprecherin.

Die Bewohner des Hauses haben sich richtig verhalten. Nur Feuerwehr und Fachleute des Gasversorgers können solche Gasgeruchsmeldungen richtig bewerten, sagte Bergit Freund. (rk/SZ)

