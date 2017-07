Gartentage sind gerettet Das Amt hat die Gartenschau im letzten Moment genehmigt. Eine Zitterpartie ohne Grund.

Bis gestern Nachmittag gezittert: Erika Koopmann und Antonio Antrilli vom Kreativteam allerlei, hier im Gespräch mit Lutz Pfennig (l.) von der Tourist-Info Zabeltitz am Palais, wo am letzten Juli-Wochenende die „Gartentage“ stattfinden. Auf den letzten Metern ist jetzt eine wichtige Genehmigung gekommen. © SZ-Archiv/Klaus-Dieter Brühl

Statt in Blumenarrangements zu schwelgen, hat Erika Koopmann nach eigenen Worten in den vergangenen Tagen die letzten Nerven gelassen. Die Greizer Landschaftsarchitektin möchte am letzten Juliwochenende Gartenträume in Zabeltitz Wirklichkeit werden lassen. Das ist in gut einer Woche – und doch wusste sie bis gestern 16 Uhr nicht einmal, ob die Schau überhaupt stattfinden kann.

Gut 60 Aussteller hat sie nach eigenem Bekunden unter Vertrag, die Plakate sind gedruckt, Übernachtungen gebucht. Bis zuletzt stand die Veranstaltung auf der Kippe. Die Zustimmung der Denkmalbehörde des Landkreises fehlte. Pressesprecherin Kerstin Thöns verteidigte das Amt noch am Donnerstagvormittag: „Der Antrag erreichte trotz mehrfacher Hinweise und Ermahnungen durch die Denkmalpflege mit Blick auf die Zeit das Amt erst am 26. Juni.“

Da es sich um ein Gartendenkmal handelt, sind aber drei Anhörungen – einmal beim Landesamt für Archäologie, dem Amt Naturschutz und dem Landesamt für Denkmalpflege in Dresden – vorgeschrieben. Die Kreisbehörde kann also nicht einfach ihren Stempel unter den Antrag setzen, sie muss auch abwarten, was die Dresdner Behörden dazu sagen – auch wenn das Event „nur“ auf dem Palaisvorplatz und am alten Schloss stattfindet.

Archäologie und Naturschutz hatten ihre Zustimmung bereits gegeben, das Statement vom Denkmalschutz stand bis zuletzt aus. Kerstin Thöns rechnete schon morgen oder gar Anfang nächster Woche mit einer Entscheidung. Dann die erlösende Nachricht um 16.15 Uhr – die Gartentage dürfen stattfinden. Auch im Großenhainer Rathaus konnte man nur abwarten. In den letzten Wochen hatte Lutz Pfennig geholfen, wo er nur konnte, die geforderten Unterlagen zur Genehmigung mit zusammenzutragen. Denn es mussten komplette Dokumentationen samt Fotos her. „Wir wollten uns gar nicht ausmalen, was das bedeutet, wenn die Gartentage nicht stattfinden“, sagt Rathaus-Sprecherin Diana Schulze überglücklich, als die frohe Kunde eintrifft.

Sie hat sich selbst die „Gartentage“ in Hermsdorf angesehen, auch die wurden von Erika Koopmann und ihrem Mann Antonio Antrilli, einem gebürtigen Italiener, ausgerichtet. „Die Veranstaltung ist genau das Richtige für Großenhain, um Zabeltitz mit sanftem Tourismus als „Perle“ zu präsentieren. Bereits Ende letzten Jahres hatte man bei ersten Gesprächen Erika Koopmann darauf hingewiesen, dass der Barockpark ein Gartendenkmal ist und denkmalschutzrechtliche Genehmigungen beim Landratsamt einzuholen sind.

Allerdings teilte das Kreisamt der Veranstalterin dann mit, dass die Bearbeitungszeit für solch einen Antrag acht Wochen beträgt. Da waren nur noch sechs Wochen bis zum Termin Zeit! Anfang dieser Woche hatte Diana Schulze die Anzeige zu den Gartentagen aus dem Amtsblatt genommen, weil einfach nicht absehbar war, ob die überhaupt stattfinden.

Die Anwohner in Zabeltitz fragten auch schon nach, was sie am letzten Juli-Wochenende erwartet, wo sie am besten ihre Autos parken. Nun wurde es langsam knapp. Nun ist Erika Koopmann überglücklich. Die beiden Barockschlösser Hermsdorf und Zabeltitz sind ihre „Entdeckung der Saison“. Die Termine für nächstes Jahr hat sie sich schon dick im Kalender eingetragen – damit die Anträge dann rechtzeitig in den Behörden vorliegen.

