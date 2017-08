Gartenstraße wird wieder schick Das größte Straßenbauprojekt der Stadt Sebnitz läuft noch. Vorerst geht es unterirdisch weiter. Auch das Umleitungsproblem ist gelöst.

Im zweiten Bauabschnitt geht es auf der Gartenstraße weiter. © Zschiedrich

Die Sanierung der Gartenstraße in Sebnitz hat Anwohner und Kraftfahrer, aber auch Baufirma und Planer vor enorme Belastungsproben und große Herausforderungen gestellt. In einer Etappe wurde sie bereits gemeistert. Der Verkehr rollt auf dem Abschnitt bereits wieder.

Wer jetzt von der Ringstraße aus auf die Kreuzung Gartenstraße/Götzingerstraße/ Neustädter Straße schaut, wird die Veränderung sehen. Planern und Baufirma scheint es offenbar gelungen zu sein, den gesamten Bereich gefällig und verkehrstechnisch übersichtlicher zu gestalten.

Dazu wurden unter anderem gewaltige Erdmassen bewegt, um einen Teil des Hanges an der Ringstraße abzubaggern. Um diesen zu stützen, wurde eine Mauer gesetzt. Die wird durch eine breite Treppe unterbrochen. Damit kommen die Anwohner der Ringstraße nun direkt auf die Gartenstraße. Die Randbereiche müssen noch fertiggestellt werden. Die direkte Anbindung für Fußgänger in Richtung Gartenstraße/Götzingerstraße ist schon offen. Noch gesperrt für Kraftfahrer ist die großzügig gestaltete Einfahrt in die Neustädter Straße.

Der zweite Bauabschnitt erstreckt sich nun von der Caspar-Grohmann-Straße bis zur Einfahrt Burggässchen. Dieser Bereich ist derzeit komplett gesperrt. Eine neue Trinkwasserleitung ist verlegt. Außerdem werden die Straße sowie der Anschluss zum Burggässchen saniert. Bis Ende September sollen die Bauarbeiten in diesem Bereich abgeschlossen sein. Damit ist die Gartenstraße dann wieder durchgängig befahrbar.

Das Großprojekt selbst ist damit noch nicht abgeschlossen. Eine dritte Bauphase an der Gartenstraße bis zur Spitzkurve soll sich anschließen. Hier ist geplant, die Spitzkurve an den Seifen zu beseitigen, sodass eine rechtwinklige Auffahrt auf die Staatsstraße möglich ist. Wie notwendig dies ist, zeigt sich derzeit, wenn die Busse aufgrund der Umleitung im spitzen Winkel in die Gartenstraße einbiegen müssen. Ist der Bereich entschärft, sollen auch mehr Busse den Nationalparkbahnhof anfahren.

