Gartenstraße wird 2017 weitergebaut

Der Ausbau der Gartenstraße in Sebnitz wird voraussichtlich ab Mitte April 2017 fortgesetzt. Der Sebnitzer Stadtrat hat den Auftrag über knapp 600 000 Euro am Mittwochabend vergeben. Der zweite Bauabschnitt umfasst die Strecke vom Burggäßchen bis hinter die Kreuzung von Gartenstraße und Götzingerstraße. Der Kreuzungsbereich, von dem auch die Neustädter Straße abgeht, gilt als kompliziertester Teil des Vorhabens. Er soll neu gestaltet werden. Die Einmündung der Neustädter Straße wird laut Plan einige Meter in Richtung Ärztehaus verlegt, sodass an der Kreuzung nicht mehr drei Straßen aufeinandertreffen, sondern nur noch zwei. Die Verkehrsführung wird so übersichtlicher.

Der vergangene Woche freigegebene erste erneuerte Abschnitt der Gartenstraße vom Bahnhof bis zum Burggässchen erhält noch eine Mittelmarkierung. Das kündigte Oberbürgermeister Mike Ruckh (CDU) im Stadtrat an. Obwohl sie breit wirkt, ist die neue Fahrbahn schmaler als bisher, gewachsen ist hingegen der Gehweg. Das noch ausstehende Geländer für Fußgänger am steilen Beginn des Neidbergweges soll im Januar 2017 installiert werden. (SZ/dis)

zur Startseite