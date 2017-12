Gartenstraße wieder frei Ab Donnerstagnachmittag darf der Verkehr auf der erneuerten Route durch Sebnitz rollen. 2018 geht der Bau weiter.

Dieses Bild von den Bauarbeiten auf der Gartenstraße in Sebnitz gehört der Vergangenheit an. Ab Donnerstag rollt der Verkehr wieder über die Straße.

Sebnitz. Die rot-weiß gestreiften Absperrbaken waren in den vergangenen Tagen schon des Öfteren beiseite gerückt. Um 17 Uhr am Donnerstagnachmittag ist es dann ganz offiziell soweit: Die Gartenstraße in Sebnitz wird wieder für den Verkehr freigegeben. Diesen Termin teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Nach über siebenmonatiger Bauzeit können Autos und die Busse des öffentlichen Nahverkehrs die zentrale Verbindung von der Staatsstraße S 154 zum Bahnhof und in Richtung Innenstadt dann wieder uneingeschränkt befahren.

Zuletzt haperte es noch an der Beschilderung. Der Asphalt war längst eingebaut und die Fußwege gepflastert. Zur Freigabe am Donnerstag werden dann vorerst auch noch provisorische mobile Straßenschilder an der Fahrbahn stehen, die festen Masten werden in den kommenden Tagen nachträglich installiert. An der bestehenden Vorfahrtsregelung ändert sich jedoch nichts, heißt es aus dem Rathaus.

Der jetzt fertiggestellte Teil des Großbauprojektes ist der zweite von drei Abschnitten. Zum Baustart im April hatte vor allem die anfangs mangelhaft ausgeschilderte Umleitung für Kritik gesorgt. Arztpraxen und die Anwohner des Wohngebiets auf dem Knöchel fühlten sich abgeschnitten. Die neu gestaltete Kreuzung zur Götzinger Straße und der Neustädter Straße wurde bereits im Spätsommer wieder geöffnet. Im vergangenen Jahr wurde der Bereich oberhalb des Bahnhofs erneuert.

Als dritter und letzter Abschnitt soll im kommenden Jahr die verbliebene Strecke bis zur Staatsstraße S 154 folgen. Die Fördermittel dafür sind zwar noch nicht freigegeben, aber die Planungsunterlagen mit dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr seien bereits unterschrieben. „Ich gehe davon aus, dass es 2018 weitergeht“, sagt Oberbürgermeister Mike Ruckh (CDU). Als Schlüsselstelle des kommenden Bauabschnitts gilt die derzeit spitzwinklige Einmündung auf die Staatsstraße. Sie soll entschärft werden, damit künftig auch Busse um die Kurve kommen.

