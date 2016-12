Gartenstraße ist wieder frei Der erste Bauabschnitt auf der wichtigen Verbindung in Sebnitz ist fertig. Weiter geht’s mit den Arbeiten im nächsten Jahr.

Frischer Asphalt in der Doppelkurve auf der Gartenstraße. © SZ/Dirk Schulze

Autofahrer haben auf der Gartenstraße in Sebnitz wieder freie Fahrt. Am Freitagnachmittag wurde der Abschnitt zwischen Bahnhof und Burggäßchen für den Verkehr freigegeben. Damit ist auch der dortige Lidl-Markt für Einkäufer wieder ohne Umwege erreichbar. Bis auf einige Restleistungen sind die Arbeiten abgeschlossen, teilt die Stadtverwaltung mit. Was noch fehlt, sind zwei Geländer, eins auf der Mauer am Lidl und eins am Neidbergweg. Dort steht die Montage eines Handlaufs für Fußgänger noch aus. Das fehlende Stück werde aber im Januar 2017 nachgeliefert, so OB Mike Ruckh (CDU). Dies sei bereits in Auftrag gegeben. Rund eine halbe Million Euro stecken in dem grundhaften Ausbau des Straßenabschnitts. Die Arbeiten starteten Anfang Juli. Im Frühjahr 2017 beginnt der zweite Bauabschnitt vom Burggäßchen bis zur Gärtnerei Gorgas. Dabei wird auch die Kreuzung Gartenstraße/Götzingerstraße/Neustädter Weg umgestaltet. Der Stadtrat will den Auftrag am Mittwoch vergeben.

