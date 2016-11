Gartenspaziergang zur Museumsnacht

Lichterglanz und Fackelschein – das ist das Motto der Sebnitzer Museumsnacht. Zumindest auf dem Markt gibt es das in diesem Jahr in einer neuen Variante zu sehen. Die Jonglage-Künstler von Inflammati verzichten auf echte Flammen und wirbeln stattdessen unter Schwarzlicht mit bunt leuchtenden Lichteffekten über den Platz. Neben stündlichen Vorstellungen ab 18.30Uhr auf dem Markt sind sie in den umliegenden Straßen unterwegs.

Festgebiet wird auf die Lange Straße ausgedehnt

Die Feiermeile zur Museumsnacht wird in diesem Jahr bis auf die Lange Straße in Höhe der Gaststätte Zur Gräte ausgeweitet. In diesem Bereich warten gleich mehrere Aktionen. Die Betreiber der Gräte servieren hausgemachte Fischsoljanka und Getränke aus einem zur Bar umgebauten Trabant. Schräg gegenüber im Sebnitz-Center eröffnet zur Museumsnacht das neue Kulturkaufhaus im früheren Schlecker. Dort gibt es Kunst zum Ansehen und Kaufen sowie einen kleinen Trödelmarkt. An der ehemaligen Eispalette gibt es texanisches Barbecue aus einem großen fahrbaren Smoker. Das leerstehende Ladenlokal gleich vorn am Markt verwandelt sich zur Puppentheaterbühne. Puppenspieler Volkmar Funke zeigt „Rumpelstilzchen“.