Gartenschau wieder im Gespräch Weißwasser hatte mangels wirtschaftlichen Erfolgsaussichten Pläne für eine Internationale Gartenbauausstellung eingestampft. Nun soll ein neuer Anlauf erfolgen.

Die Aussichtsplattform Wolkenhain ist Teil der Internationalen Gartenausstellung in Berlin dieses Jahr gewesen. © Britta Pedersen/dpa

Aus dem Landratsamt kommt ein neuer Impuls für eine Gartenausstellung im Norden des Landkreises. Laut OB Torsten Pötzsch hat es eine entsprechende Anfrage an Gemeinden im Nordkreis gegeben. In Görlitz stehe man einer solchen Initiative auch im Hinblick auf den bevorstehenden Strukturwandel wohlwollend gegenüber, so Pötzsch.

Weißwasser hatte vor drei Jahren Pläne für eine Internationale Gartenbauausstellung (IGA) eingestampft und war damit einem Gutachten gefolgt, das dem Mega-Vorhaben keinen wirtschaftlichen Erfolg vorausgesagt hatte. Das Areal der ehemaligen Gelsdorfhütte könnte ein Teil eines Vorhabens im kleineren Maßstab werden, spekulierte Pötzsch. Derzeit bewirbt sich Spremberg mit Unterstützung der Stadt Weißwasser um die Brandenburger Landesgartenschau 2022. (SZ/sdt)

