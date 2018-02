Gartenlauben heimgesucht Augenscheinlich hatten die Einbrecher nicht nur Diebstähle im Sinn.

© Symbolfoto: dpa

Riesa. Beamte des Reviers Riesa mussten am Dienstag mehrere Einbrüche in Gartenlauben aufnehmen. So hatten Unbekannte in einer Gartenanlage an der Straße Am Sportzentrum die Türscheibe einer Laube eingeschlagen und sich anschließen Zutritt verschafft. Aus dem Gartenhaus wurden letztlich ein Heizgerät, eine Doppelkochplatte sowie ein Satellitenspiegel im Wert von rund 500 Euro gestohlen. Augenscheinlich hatten die Diebe die Laube auch als Nachtlager genutzt.

Des Weiteren war eine Sparte an der Leutewitzer Straße Ziel von Einbrechern. Sie hebelten zwei Laubentüren auf und brachen die Schlösser an drei Schuppen auf. Nach einer ersten Einschätzung wurde ein Bohrhammer im Wert von 200 Euro gestohlen.

Wie die Polizei informiert, stehen abschließende Schadensangaben noch aus. (SZ)

Aus dem Polizeibericht vom Mittwoch zurück 1 von 3 weiter Radfahrer bei Unfall verletzt Coswig. Ein Fahrradfahrer befuhr am Dienstagmorgen die Kirchstraße: An der Kreuzung zur Dresdner Straße stieß er mit einem Audi zusammen, der in Richtung Meißen unterwegs war. Der 79-jährige Radler erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Baufahrzeuge angezapft Großenhain. Unbekannte waren auf dem Gelände einer Baustelle am Großenhainer Flugplatz zugange. Sie stahlen aus zwei Baufahrzeugen insgesamt rund 400 Liter Dieselkraftstoff im Wert von etwa 450 Euro. Zusammenstoß beim Linksabbiegen Ebersbach. Eine Simson und ein VW Eos waren am Mittwochnachmittag auf der S 91 zwischen Kalkreuth und Freitelsdorf unterwegs. Am Abzweig nach Bieberach wollte der 16-jährige Simson-Fahrer nach links abbiegen. In diesem Moment setzte der VW hinter ihm zum Überholen an. Die beiden Fahrezuge stießen seitlich zusammen, woraufhin der Jugendliche stürzte und sich leicht verletzte. Am VW und der Simson entstanden insgesamt rund 3500 Euro Sachschaden.

zur Startseite