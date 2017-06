Gartenlaube in Zittau wird gelöscht Während der Löschmaßnahmen kam es auf der Herwigsdorfer Straße zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Symbolfoto © dpa-tmn

Zittau. Polizei und Feuerwehr sind am Dienstagnachmittag nach Zittau in die Herwigsdorfer Straße gerufen worden. Hier war es zum Brand einer Gartenlaube gekommen. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz am Mittwoch mit.

Das sechsmal sechs Meter große, aus Holz bestehende Gebäude brannte in voller Ausdehnung. Während der Löschmaßnahmen kam es auf der Herwigsdorfer Straße zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Am Gartenhaus entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe kann gegenwärtig nicht beziffert werden, wird aber vermutlich mehrere tausend Euro betragen. Personen wurden nicht verletzt. Für den Mittwoch ist der Einsatz eines Brandursachenermittlers geplant. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (szo

zur Startseite