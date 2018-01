Gartenlaube in Löbau abgebrannt Die Brände in Gartenanlagen nehmen kein Ende. Diesmal traf es den „Sonnenhain“.

© Uwe Soeder

Löbau. Die Feuerwehr wurde am späten Freitagabend zu einem Brand in die Gartenanlage „Sonnenhain“ gerufen. Hier stand eine Laube in Flammen.

Das Holzgebäude brannte nieder, es entstand Schaden in Höhe von geschätzten 10 000 Euro. Sechs Löschfahrzeuge und 29 Kameraden waren im Einsatz. Ein Brandursachenermittler wurde beauftragt. (szo)

