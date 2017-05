Gartenlaube in Birkwitz brennt Die Flammen schlugen bis sechs Meter hoch. Nun ermittelt die Polizei.

Feuerwehrleute löschen den Brand in der Gartenlaube. © Marko Förster

Alarm zur Mittagszeit: Die Pirnaer Feuerwehren rückten am Freitag kurz vor 12 Uhr zu einer brennenden Gartenlaube an der Pratzschwitzer Straße im Ortsteil Birkwitz aus. Als die Kameraden eintrafen, qualmte es aus dem Dach der Laube. Wenig später schlugen vier bis sechs Meter hohe Flammen aus dem kleinen Gebäude. Die Einsatzkräfte bekämpften das Feuer mit Wasser, mit einer Säge mussten sie teilweise das Dach öffnen, um an den Brandherd zu gelangen. Gegen 13.30 Uhr war das Feuer aus. Im Einsatz waren insgesamt 26 Kameraden. Die Pratzschwitzer Straße war bis gegen 14 voll gesperrt. Die Polizei ermittelt nun die Brandursache. (mf)

