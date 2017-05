Gartenlaube brennt in Pirna Dicker Qualm stieg über einer Laube im Pirnaer Ortsteil Birkwitz. 26 Feuerwehrleute rückten aus.

Erst Qualm, dann Flammen: Knapp anderthalb Stunden dauerte es, bis die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte. © Marko Förster

Pirna.Kurz vor 12 Uhr schlug der Alarm in der Pirnaer Feuerwehr. Eine Gartenlaube an der Pratzschwitzer Straße in Birkwitz auf Höhe der Kita Schatzfinder brannte. Als die Kameraden eintrafen, qualmte es aus dem Dach der Laube. Später schlugen Flammen aus Gartenlaube. Aus mehreren Rohren wurde das Feuer mit Wasser bekämpft. Das Dach teilweise mit einer Säge geöffnet. Gegen 13.30 Uhr war der Brand aus. Im Einsatz waren 26 Feuerwehrleute der Hauptwache, Copitz, Altstadt und Graupa sowie der Rettungsdienst und die Polizei. Die Beamten ermitteln zur Ursache des Feuers. Offenbar wurde Schweißbahnen auf einem Vordach der Laube geklebt. Ob es dadurch zum Brand kam, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Pratzschwitzer Straße war bis gegen 14 Uhr voll gesperrt. (mf)

