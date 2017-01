Gartenlaube brennt am Neujahrstag In Heidenau musste die Feuerwehr am 1. Januar eine brennende Gartenlaube löschen. Außerdem standen mehrere Mülleimer in Flammen.

zurück Bild 1 von 3 weiter Der Brand wurde am Sonntag kurz nach 20 Uhr gemeldet. © Marko Förster Der Brand wurde am Sonntag kurz nach 20 Uhr gemeldet.

Bei dem Feuer wurde die Laube stark beschädigt.

Rund 20 Kameraden waren im Einsatz.

Am 1. Januar kam es an der Naumannstraße in Heidenau zu einem Brand, bei dem eine Gartenlaube aus Holz stark beschädigt wurde. Fast 20 Kameraden rückten kurz nach 20 Uhr in die Kleingartenanlage aus. Der entstandene Schaden wird auf rund 10 000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt aktuell noch zur Ursache des Brandes, geht aber von Brandstiftung aus.

Ebenfalls am Sonntag, gegen Mittag, brannten mehrere Müllbehälter an einer Hauswand an der Ernst-Thälmann-Straße. Die Fassade des Hauses wurde verrußt. In beiden Fällen kam niemand zu Schaden. (mf)

zur Startseite